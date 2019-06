Deputado Luciano Bispo firma compromisso da Alese com os servidores públicos de Aracaju

05/06/19 - 16:58:11

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), recebeu em seu gabinete, no final da manhã dessa quarta-feira (5), em audiência, o presidente do Sepuma (Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Aracaju), Nivaldo Fernandes, e o assessor da entidade Getúlio Gomes, como também o presidente do Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaude), Christian Oliveira.

Na oportunidade, Luciano Bispo assumiu o compromisso, em nome da Assembleia Legislativa, de votar na próxima quarta-feira (12), nas Comissões Temáticas e no plenário da Casa, o projeto do Poder Executivo que cria um regime especial de convênio para os municípios poderem aderir ao Ipesaúde, através dos seus servidores, estendendo às suas Câmaras Municipais.

Luciano Bispo assumiu o compromisso e procurou tranquilizar os representantes dos servidores. “Eles (membros do Sepuma) estavam preocupados com a tramitação desse projeto aqui na Casa. Esse projeto entrará na pauta de votação na próxima quarta-feira (12) sem problemas. É um compromisso da Alese”.

O sub-secretário-geral da Mesa Diretora, Igor Albuquerque, avalia que o Ipesaúde é um plano economicamente vantajoso para que os servidores tenham acesso. “Com esse convênio haverá um preço diferenciado para Aracaju, pelo volume grande de beneficiários. Houve um entendimento entre as partes e o líder do governo, deputado Zezinho Sobral (PODE), em consenso com os demais, vai apresentar emendas alterando a lei de 2018, que versou sobre o assunto, beneficiando os municípios que já tinham aderido ao Ipes antes da lei do ano passado”.

Já o presidente do Ipesaúde, Christian Oliveira, disse que o entendimento entre as partes é bastante positivo. “A ideia desta audiência foi fazer uma confrontação dos acordos firmados entre o Ipesaúde, a Prefeitura de Aracaju e o Sepuma, para garantir a prestação dos serviços do Ipes a um contingente superior a nove mil servidores, incluindo neste entendimento os municípios de Itabaianinha, Simão Dias e Lagarto”.

Nivaldo Fernandes agradeceu o compromisso firmado pelo presidente da Alese e estendeu aos demais deputados. “Nós queremos agradecer, antecipadamente, ao presidente Luciano Bispo pelo compromisso e respeito aos servidores da PMA. Estamos falando de quase 10 mil vida e tenho certeza que essa irmandade será extensiva aos demais deputados. Teremos este projeto aprovado e sancionado pelo governador. É tudo o que os servidores da PMA esperam”.

Por Habacuque Villacorte – Rede Alese

Foto: Jadílson Simões