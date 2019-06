MANTIDA CONDENAÇÃO DO CANDIDATO A PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DAS DORES

05/06/19 - 06:05:42

Por seis votos a zero, o Tribunal Regional Eleitoral em Sergipe (TRE-SE), decidiu manter a condenação de João Marcelo Montarroyos Leite, que se candidatou a prefeito do município de Nossa Senhora das Dores nas Eleições de 2016. Na decisão, o TRE retirou a cassação do candidato a vice-prefeito, Luiz Mário Pereira.

O então candidato João Marcelo foi condenado por abuso de poder econômico por contratar um trio elétrico para a campanha eleitoral, sem observar o limite de gastos com veículos e combustível.

Com a condenação, ele permanece inelegível por oito anos a contar da data da eleição municipal de 2016.

Ainda segundo a investigação, do MP Eleitoral, João Marcelo contratou um trio elétrico para uso na campanha eleitoral por R$ 35 mil. Porém, na prestação de contas, não constava o gasto de R$ 35 mil com a locação do trio.