MOSAIC FERTILIZANTES DIVULGA PROJETOS ESCOLHIDOS NO EDITAL DA ÁGUA

05/06/19 - 17:12:23

O anúncio faz parte das iniciativas da empresa para o Dia Mundial do Meio Ambiente

No Dia Mundial do Meio Ambiente, a Mosaic Fertilizantes, uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio combinados, divulga os dez projetos que serão contemplados em seu primeiro Edital da Água. A iniciativa irá apoiar organizações da sociedade civil e instituições de ensino superior que tenham ações voltadas à gestão e disponibilidade de água.

Os vencedores são:

Filtros Ecológicos para Reuso das Águas Cinzas/FUNPET (Capela e Japaratuba – SE)

Capacitação da Comunidade para Implantação de Fossas Sépticas/Associação Cerrado Vivo Para Conservação da Biodiversidade (Patrocínio – MG)

Aquicultura Multitrófica/UNESP (Cajati – SP)

Tratamento de Sub-bacias do Rio Uberaba com Moringa Oleifera/UFTM (Uberaba – MG)

Diagnóstico de Áreas Prioritárias para Recomposição Florestal/UNIUBE (Uberaba – MG)

Sistema de Captação de Água das Chuvas/Desafio Jovem Betel (Paranaguá – PR)

Jogo Mobile para Educação Ambiental/FURG (Rio Grande – RS)

Programa Plantando Águas – Jardins Filtrantes, Reciclagem e Compostagem/Iniciativa Verde (Cajati – SP)

Água é Vida – Recuperação de Nascentes na Comunidade de Macaúba/UFG (Catalão – GO)

Capacitação em Conservação da Sub-bacia Hidrográfica do Rio Japaratuba/Fundação Mamíferos Aquáticos (Capela e Rosário do Catete – SE)

Deste total, sete receberão prêmios de até R$ 32 mil cada e três prêmios de até R$ 52 mil cada.

Arthur Liacre, vice-presidente de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade, acredita que essa ação reforça o compromisso da empresa em apoiar iniciativas que assegurem a disponibilidade de água de qualidade às gerações futuras nas comunidades em que atuamos. “Escolhemos projetos que refletem os valores da Mosaic Fertilizantes em um dos pilares mais importantes: a água. Ficamos positivamente surpresos com a diversidade de propostas, que vão desde ações efetivas até pesquisas para o desenvolvimento de novas soluções”, afirma.

A empresa recebeu quarenta e quatro inscrições dos diversos municípios onde atua. As inscrições foram realizadas pelo site do programa entre 22 de março e 29 de abril. Os projetos foram avaliados de acordo com o regulamento divulgado e escolhidos por um júri selecionado, que contou com a participação de Wilson Cabral, professor associado do Instituto de Tecnologia Aeronáutica e autor do livro “Gestão das águas no Brasil: reflexões, diagnósticos e desafios”, Giuliana Chaves Moreira, pesquisadora associada do Pacific Institute, responsável por pesquisas e análises de gerenciamento corporativo da água no Brasil e Samuel Barrêto, gerente nacional de água do The Nature Conservancy, além de representantes de diversas áreas da empresa.

A formalização da doação e gestão dos repasses será realizada até dezembro deste ano e o monitoramento dos projetos vencedores acontecerá até julho de 2020.

Este projeto teve o IDIS (Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social) como parceiro técnico e responsável pela gestão. A Mosaic Fertilizantes é membro do Pacto Global Brasil e possui uma agenda de iniciativas de sustentabilidade alinhada com os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) da ONU.

Sobre Mosaic Fertilizantes

A Mosaic é uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio combinados. Com a missão de ajudar o mundo a produzir os alimentos de que precisa, entrega cerca de 27,2 milhões de toneladas de fertilizantes para 40 países. No Brasil, por meio da Mosaic Fertilizantes, atua na produção, importação, comercialização e distribuição de fertilizantes para aplicação em diversas culturas agrícolas, além do desenvolvimento de produtos para nutrição animal e comercialização de produtos industriais. Possui unidades, próprias e contratadas, em dez estados brasileiros e no Paraguai. Por meio do Instituto Mosaic, promove ações de responsabilidade social na grande maioria das localidades onde está instalada. A empresa também é controladora do terminal portuário da Fospar, em Paranaguá. Para mais informações, visite www.mosaicco.com.br. Siga-nos no Facebook e LinkedIn.

Da assessoria