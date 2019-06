Movimentos e insatisfações

05/06/19 - 00:01:09

Diógenes Brayner – [email protected]

Agora rola nos bastidores políticos as conversas para troca de legendas. Aparentemente há muita insatisfação entre todos os blocos que estiveram em disputa no pleito de 2018. Muitos estão no ritmo dessas mudanças, embalados pelos festejos juninos. Poucos vão deixar de comer o milho na mesma panela. Não há indícios apenas de insatisfações, mas de convivência em um mesmo grupo. Um deles é o MDB que, também em outros momentos, não se entendeu e teve que se dividir através de filiações a outras legendas.

Olhando um pouco pelo retrovisor, em 1986 aconteceu algo parecido. O PMDB se dividiu entre aliados de José Carlos Teixeira e de Jackson Barreto. Teixeira disputava o Governo do Estado em oposição ao governador João Alves Filho (PFL) e Jackson Barreto, prefeito eleito em 1985, que assumiu a Prefeitura em primeiro de janeiro de 1986 e preferiu apoiar o vice-governador Antônio Carlos Valadares (PFL), que era o indicado do Palácio Olimpio Campos.

Nomeado prefeito de Aracaju, Jackson Barreto liderou uma dissidência no PMDB, indicando o candidato a vice-governador, Benedito Figueiredo, filiado ao PSB, para enfrentar a chapa liderada por José Carlos Teixeira que se manteve na legenda e se uniu aos Francos, que comandavam parte do PFL, transformado em PDS. Valadares ganhou a eleição, mas dois anos depois todos estavam rompidos, com um novo reencontro de Valadares, João Alves Filho e Albano Franco em 1990, exatamente contra o PMDB diluído em 1986.

Atualmente há um mal estar no MDB, com um grupo à esquerda e outro pendendo para a direita, o que pode criar uma cisão entre bons amigos. Deputados emedebistas tentando ingressar no DEM (ex-PFL). O PT, que formou um bloco em abril de 2018 com o MDB, PSD, PCdoB e outras legendas, inclusive fazendo de Eliane Aquino a vice-governadora, tem um bloco denso querendo desfazer a aliança, voltar a se unir com o PSB e disputar a Prefeitura de Aracaju no pleito de 2020, para brecar a reeleição de Edvaldo Nogueira (PCdoB), que está no mandato também por força dos petistas. Um sarapatel de coruja, como diria João Fontes.

Outros partidos estão na dança e o bloco de oposição ainda não se firmou. Entretanto, o grupo dos Valadares, que comanda o PSB, namora firme com segmentos petistas e grupo do PRB, para uma disputa ferrenha em 2020, que repercute para 2022. Muita coisa ainda vai rolar, mas uma decisão está sacramentada: MDB e PSD não arredam o pé de apoiar a reeleição de Edvaldo, o que esquenta a chance real de um rompimento, apesar de parte significativa do PT – embota minoritária – não abra mão de ficar ao lado de Belivaldo Chagas.

Debandada para o DEM

Pelo menos sete deputados estaduais estão trocando de partidos. Por coincidência todos começaram a conversar com o Democratas (DEM), que vem se tornando uma legenda forte no Brasil.

*** Esses deputados já conversaram com a senadora Maria do Carmo (DEM) e com ex-deputado José Carlos Machado.

Terá nova reunião

Na próxima semana os sete deputados farão nova reunião para tratar sobre transferência de partido para “afinar a viola” e iniciar um trabalho junto ao DEM em Sergipe.

*** Além dos presidentes da Câmara e Senado Federal o DEM tem vários ministros importantes. Se acontecer a mudança, o partido terá a maior bancada na Alese.

Busca apoio a Belivaldo

O objetivo dessa debandada para o DEM é buscar força no Planalto para ações em Sergipe e ajudar o trabalho do governador Belivaldo Chagas a abrir as portas dos Ministérios.

*** Um dos deputados disse que “nessa crise, atuar com ideologia é babaquice”.

Tudo muito devagar

*** Durante conversas sobre a questão da agilidade de recursos para Sergipe, os deputados acham que “as liberações continuam sendo muito devagar”.

*** – A crise é para todos e a gente assiste melhorias sendo feitas em outros Estados, como a Bahia, disse um deles.

Qual Governo Federal?

O deputado Zezinho Guimarães é um dos que vão para o DEM e perguntou ontem: “qual o Governo Federal que fez alguma coisa pelos sergipanos nos últimos 20 anos”?

*** Até a BR-101 deixaram esburacada e hoje só serve para provocar acidente.

*** O deputado aconselha que ninguém viaje a Propriá no período de noite: “é uma roleta russa”, disse.

Essa número é difícil

Um deputado federal não acredita nessa inundação do DEM em Sergipe: “sete deputados”? Pergunta e brinca: “isso é conta de mentiroso. Coisa impossível”.

*** – Além disso, não há janela aberta. Também não vão se juntar todos em um só partido, concluiu.

Agiota também protesta

Ontem pela manhã, em frente à sede do INSS nos Jardins, houve protestos de mulheres de pescadores cujos maridos estão há dois meses sem receber o “bolsa do defeso”.

*** Duas mulheres entrevistadas disseram que estavam passando fome com o atraso do pagamento e que não havia nada em casa para comer.

*** Um homem entrevistado falou: “estou aqui porque emprestei dinheiro a um deles e quero receber caso seja pago o atrasado”. Parece piada…

Como aprova a LDO

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado (LDO) deve ser votada ainda esta semana na Assembleia Legislativa, mas os deputados só querem aprová-la com emendas impositivas.

*** Já há entendimento sobre isso e haverá problema se a LDO não for colocada em votação.

Informação de mal estar

Velhos filiados do MDB podem deixar o partido. Segundo um deles, o ex-governador Jackson Barreto não estaria gostando da forma como os irmãos Fábio e Sérgio Reis estariam conduzindo o partido no Estado.

*** Esses filiados mais antigos não concordam com o tombo à direita que o MDB está exibindo.

Gilmar atua nas ruas

O deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) continua visitando bairros e mantém ativa sua pré-candidatura à Prefeitura de Aracaju. Diz que sente o apoio do povo.

*** Há informação que Gilmar está indo a Brasília para tratar da candidatura.

Vem aí mais problemas

Os caminhoneiros vão votar amanhã a paralisação por 24 horas no dia 14. A expectativa é de greve e servirá de alerta caso haja descumprimentos de suas reivindicações.

*** O deputado Valdevan estaria tentando evitar que isso aconteça.

*** Não haverá bandeira partidária durante a manifestação, já que caminhoneiro vota em Bolsonaro.

Luciano em conversas

O deputado estadual Luciano Pimentel de fato não está no PSB, de direito sim. Já recebeu convites de algumas legendas, mas ainda não se definiu porque primeiro faz análise da legislação.

*** Vai para uma legenda vinculada a Belivaldo e conversou com Zezinho Sobral, que o convidou para o Podemos.

*** O deputado federal Laércio Oliveira também o quer no PP. Já conversaram em Brasília e almoçaram em Neópolis.

Conversas e eleições

– Não há dúvida de que PT e PSB estão conversando sobre uma composição para 2020, mas só em silêncio, informou ontem um petista bem entrosado

*** Acrescentou que “só querem assumir no próximo ano” e informou que setores petistas não estão satisfeitos com a aproximação de Belivaldo com Bolsonaro: “Olha que tem muita coisa para explodir nessa relação”, advertiu.

Deu nos grupos sociais

/// Suspensão de concursos – O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que os governos anteriores contrataram servidores públicos em excesso e concederam reajustes salariais “ferozmente”. Ele participa hoje de audiência sobre a reforma da Previdência na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados.

*** Segundo ele, por causa do inchaço da máquina pública, o governo optará por não realizar concursos públicos nos próximos anos. Ele não disse por quanto tempo os processos seletivos ficarão suspensos.

///Defende manutenção – O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a manutenção dos estados e dos municípios na reforma da Previdência. Ele disse que a decisão final caberá aos deputados, mas advertiu que os governos locais ficarão em situação difícil caso fiquem fora das mudanças nas regras de aposentadoria.

*** “Como um republicano, pensando no Brasil, acho que os estados e os municípios deveriam estar no mesmo bolo. Essa é a redenção para o país. Deveria estar tudo mundo junto. Mas tem as circunstâncias, tem gente que precisa da reforma, vai se beneficiar, mas quer que os outros façam”, declarou o ministro.

///Estende obrigatoriedade – A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisou a PEC 34/19, que se refere ao Orçamento Impositivo, aprovou ontem o substitutivo apresentado pelo relator, deputado Henrique Gaguim (DEM).

*** O deputado manteve a maior parte do texto já aprovado no Senado, no entanto, acrescentou alguns itens após acordo com líderes e com o governo.

*** Hoje, a Constituição estabelece que somente as emendas individuais são de execução obrigatória. A proposta, se aprovada, estende obrigatoriedade para as emendas das bancadas estaduais e do Distrito Federal ao Orçamento da União.

Um bom bate-papo

Fim de concurso – O fim dos concursos públicos momentaneamente é ruim para quem está desempregado e entristece que está preparado para fazê-los.

Onda de demissões – Desculpa para a suspensão dos concursos é excesso de servidor. Mau sinal. Pode ser anuncio de uma onda de demissões.

Receber cachê – Nos festejos juninos que invadem cidades do interior os artistas locais devem receber o cachê antes de subirem aos palcos.

Para evitar – O objetivo dessa exigência sobre o cachê é para evitar que os artistas locais passem mais de ano para receber shows que realizam.

Belo legado – Fábio Mitidieri diz que é bom saber que a CBF está promovendo ações pelo país. É um belo legado que beneficia o Brasil e, principalmente, nossos jovens.

André no Rio – O ex-deputado federal André Moura (PSC) deu seu primeiro expediente ontem como secretário de Estado do Rio de Janeiro.

Agora em Brasília – Hoje, André Moura estará em Brasília para iniciar o trabalho como representante do Rio de Janeiro em Brasília.

João de Deus – O Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno do médium João de Deus para a prisão. Ele estava internado sob custódia desde março.

Evitar corrupção – Falta preparo em Bolsonaro e isso é muito claro, mas há excessos na tentativa de por em prática algumas ações emergentes para evitar a corrupção.