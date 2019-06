PREFEITURA DE ARACAJU FARÁ AÇÕES EDUCATIVAS SOBRE TRÂNSITO NOS FESTEJOS

05/06/19 - 14:24:43

Uma boa educação no trânsito é base para que a sociedade tenha vias mais tranquilas e seguras. Por isso, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), após o sucesso da edição 2019 da campanha “Maio Amarelo”, dá sequência ao seu trabalho educativo no mês de junho, intensificando a programação devido aos festejos juninos.

A Coordenadoria de Educação para o Trânsito da SMTT planeja uma série de atividades que contempla apresentações teatrais, comandos educativos e palestras, por exemplo. A variedade de ações visa atingir um público mais amplo, de todas as idades, gêneros e classes sociais. O objetivo é estimular a população a adotar boas práticas e espalhar a mensagem de conscientização para tornar mais seguro o trânsito de Aracaju.

Nesta quarta-feira, 5, por exemplo, duas ações foram realizadas: um comando educativo em uma faixa de pedestre no cruzamento das avenidas José Carlos Silva e Senador Júlio César Leite, às 6h30; e uma apresentação teatral do Grupo Cones de Teatro, na Escola Estadual Neyde Mesquita, em São Cristóvão, às 9h.

Segundo o diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcântara, as ações estão sendo direcionadas para o clima junino. “Levar a mensagem de conscientização aos cidadãos é zelar pela segurança no trânsito e, além disso, contribui para que o turista, no momento em que visita Aracaju para curtir o clima junino, tenha uma boa impressão da cidade”, enfatiza.

O superintendente da SMTT, Renato Telles, destaca que o órgão está trabalhando para reduzir os números de acidentes durante as festas juninas, mas reforça que toda a população precisa estar comprometida com a causa. “Não adianta todo o trabalho educativo e de fiscalização da SMTT se o cidadão não repreende o amigo que quer dirigir após ingerir bebida alcoólica ou alerta quanto ao excesso de velocidade, por exemplo. Zelar pela segurança no trânsito é dever de toda a sociedade. Por isso, contamos com a colaboração de todos para construirmos um trânsito mais seguro”, enfatiza.

Confira, abaixo, a programação educativa da SMTT para o mês de junho:

06/06 (quinta-feira)

6h – Apresentação do Grupo Cones de Teatro

Local: Petrobras (rua Acre, bairro Siqueira Campos)

07/06 (sexta-feira)

7h – Ação educativa em faixa de pedestre

Local: avenida Tancredo Neves (próximo ao Huse)

8h – Panfletagem sobre segurança no trânsitoLocal: Terminal de Integração Leonel Brizola (avenida Tancredo Neves)

11/06 (terça-feira)

7h – Ação educativa em faixa de pedestre

Local: avenida José Carlos Silva (próximo ao Terminal DIA)

7h30 – Apresentação do Grupo Cones de Teatro:

Local: Terminal de Integração do DIA

12/06 (quarta-feira)

9h – Apresentação do Grupo Cones de Teatro

Local: Escola Estadual Ministro Geraldo Barreto Sobral (bairro Industrial)

13/06 (quinta-feira)

7h – Ação educativa em faixa de pedestre

Local: avenida Tancredo Neves (próximo ao Huse)

8h – Panfletagem sobre trânsito seguro

Local: Terminal de Integração Leonel Brizola (avenida Tancredo Neves)

14/06 (sexta-feira)

19h – Ação de conscientização sobre a Lei Seca

Local: Orla da Atalaia (próximo ao Arraiá do Povo)

16/06 (domingo)

8h – Blitz educativa com foco nas festas juninas

Local: avenida Mario Jorge Menezes Vieira (Coroa do Meio)

17/06 (segunda-feira)

11h – Ação preventiva de São João

Local: Terminal de Integração do DIA

18/06 (terça-feira)

7h – Ação preventiva de São João

Local: cruzamento da avenida Beira Mar com Murilo Dantas (bairro Farolândia)

16h30 – Ação preventiva de São João

Local: cruzamento da avenida Beira Mar com Murilo Dantas (bairro Farolândia)

19/06 (quarta-feira)

9h – Ação preventiva de São João

Local: Mercados Centrais de Aracaju

25/06 (terça-feira)

7h – Ação educativa em faixa de pedestre

Local: avenida José Carlos Silva (próximo ao Terminal DIA)

7h30 – Apresentação do Grupo Cones de Teatro:

Local: Terminal de Integração do DIA

26/06 (quarta-feira)

7h30 – Ação educativa em faixa de pedestre

Local: cruzamento da avenida Beira Mar com Murilo Dantas (bairro Farolândia)

27/06 (quinta-feira)

7h – Ação educativa em faixa de pedestre

Local: avenida Tancredo Neves (próximo ao Huse)

8h – Panfletagem sobre trânsito seguro

Local: Terminal de Integração Leonel Brizola (avenida Tancredo Neves)

28/06 (sexta-feira)

7h – Ação educativa em faixa de pedestre

Local: cruzamento da avenida Beira Mar com Murilo Dantas (bairro Farolândia)

Fonte e foto AAN