Prefeito Diógenes vai a Brasília para cerimônia do Prêmio ‘Prefeito Empreendedor’

05/06/19 - 05:20:49

O prefeito de Tobias Barreto, Diógenes Almeida, viaja a Brasília nesta terça, 4, para participar da cerimônia de premiação nacional da 10ª edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor.

Ele representará o Estado de Sergipe, onde venceu no quesito ‘Desburocratização’, e concorrerá com 174 outros prefeitos do país na categoria.

O prefeito também tem o objetivo de apresentar algumas demandas do município aos parlamentares sergipanos e aos ministros de diversas pastas.

“Teremos uma agenda ampla em Brasília, com a premiação e à visita aos deputados, senadores e ministros. Tudo em busca de recursos e projetos para Tobias”, diz Diógenes.

Ao todo, o gestor apresentará mais de 20 propostas de convênios e emendas para projetos que vão desde a conclusão de obras até o atendimento a novas demandas.

Ele fica na Capital Federal até a sexta, 7.

Fonte e foto assessoria