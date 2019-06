Prefeitura de São Cristóvão divulga programação dos festejos juninos

A Prefeitura Municipal de São Cristóvão, por meio da Fundação de Cultura e Turismo João Bebe-Água (Fundact), divulgou na manhã desta quarta-feira (5), no Museu Histórico de Sergipe, a programação do ‘São João da Tradição’. A programação contará com exposições, apresentações de quadrilhas, grupos folclóricos, apresentações musicais, além do apoio logístico e artístico aos eventos de bairros e povoados sancristovenses (programação completa abaixo).

No lançamento da programação, o prefeito Marcos Santana destacou que um dos principais objetivos do evento é cultivar as tradições dos festejos juninos, visando também atrair turistas para a Cidade Mãe. Além disso, o prefeito frisou sobre a importância de valorizar o artista da terra, já que neste ano 90% da programação é composta por artistas locais. “O São João irá acontecer em várias ruas do município, não somente na região central. É fundamental ressaltar que nós prezamos para fazer com que nosso recurso continue ‘dentro de casa’, por isso que são artistas em sua maioria de São Cristóvão, e alguns outros que são sergipanos, com isso nós buscamos estimular a cultura local, priorizando o artista da terra”, destacou.

Integrantes do trade turístico marcaram presença no evento na manhã de hoje e ressaltaram a importância da organização municipal para potencializar ações que visam atrair visitantes para a cidade. “Gostaria de parabenizar a visão progressista do prefeito na condução da política de turismo nesse município. Esta é uma cidade histórica, que possui um dos atrativos turísticos mais importantes do estado, e fazer isso como está sendo feito com a divulgação do calendário junino, significa que São Cristóvão está aparecendo no cenário turístico de uma forma organizada, competente, porque abre um relacionamento frutífero com os agentes de viagem, com quem atrai os turistas para o estado de Sergipe”, relatou o presidente do Aracaju Convention & Visitors Bureau, Luiz Simões.

O presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens de Sergipe (ABAV/SE), João Ávila, também parabenizou a gestão municipal durante o evento. “A prefeitura de São Cristóvão está encarando as ações para o turismo de uma forma organizada e planejada. Isso não se vê apenas com o lançamento do São João, mas também com o calendário turístico lançado no início do ano e a participação do município fora do estado sergipano, onde se fez presente na maior feira de turismo da América. Ressaltamos que estaremos sempre a disposição de São Cristóvão independente do momento de quem esteja a governar a cidade, ainda bem que neste momento temos um prefeito, uma câmara de vereadores e uma sociedade envolvida para efetivamente fazer o melhor para a cidade”, afirmou.

Programação com concurso de ruas

Os festejos juninos do município tiveram início no dia 31 de maio com a tradicional Saraivada, onde o grupo Caceteira de Mestre Rindu reuniu-se na Casa do Folclore para iniciar um cortejo pelas ruas da cidade chamando os moradores para celebrarem juntos o São João da Tradição. A programação tem continuidade no dia 7 de junho, às 10h, com abertura da exposição junina na Casa do Folclore.

No dia 14, às 14h, a Praça São Francisco receberá o Ensaio aberto com Caceteiras de Rindu. Já nos dias 23 e 24, a programação continua na Estação Ferroviária, contando com apresentações de quadrilhas, barcos de fogo, músicos, e casamento tabaréu.

Além disto, a Prefeitura promove neste mês o concurso ‘Minha Rua Mais Bonita’, como forma de resgatar os tradicionais festejos juninos nas ruas da cidade. “Nós buscamos sempre preservar a cultura nordestina, e neste ano, além de levar os músicos para os bairros, nós estamos realizando o concurso onde premiaremos a rua com o cenário junino mais criativo. O intuito da Prefeitura ao promover o concurso, é contribuir para o desenvolvimento das manifestações culturais voluntárias e coletivas dos moradores do município”, pontuou o presidente da Fundact, Gaspeu Fontes. As inscrições para o concurso acontecem até 30 de junho e os detalhes podem ser acessados neste link.

Exposição ‘Sergipe Junino’

O evento também marcou o lançamento da exposição ‘Sergipe Junino’, que ficará no Museu até o dia 31 deste mês e é uma das iniciativas promovidas pelo Governo de Sergipe. Na ocasião, a diretora-presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê, Conceição Vieira, destacou o fortalecimento da municipalidade. “Este é um momento de celebrar as ações que fortalecem o município e fortalecem o estado. Estamos iniciando essa celebração que é a mais forte do nosso estado, com essa atividade de integração e com o link forte com a cultura, mas também com a cultura de formação através da exposição e lançamento de livro”, afirmou.

Lançamento de livro

A manhã ainda contou com o lançamento do livro “Cantos e encantos da 4ª cidade mais antigado país”, resultado da tese de mestrado em turismo de Mônica Maia Liberato. A obra traz relatos e imagens da cidade, abordando os aspectos naturais e históricos. “É um orgulho muito grande estar lançando esse livro. Ele é um apanhado de entrevistas com artistas, gestores e a partir disto histórias foram construídas e resolvi fazer o livro para presentear o município com este trabalho”, explicou.

Presenças

O lançamento da programação contou com a presença do presidente da Câmara de Vereadores, Paulo Júnior; dos vereadores: Diego Prado, Rafael Oliveira, Rege do Rosa Maria, Adailton Lopes (Dito), Gibson Rodrigues; Pró-Reitora Profa. Dra. Alaíde Hermínia de Aguiar; secretários do município, funcionários e sociedade em geral.

PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA TRADIÇÃO

Dia 07 de junho

– 10h – Abertura da Exposição Junina, na Casa do Folclore

Dia 14/06

– 14h – Ensaio Aberto com Caceteiras de Rindú, na praça São Francisco

Dia 22/06

*Estação Ferroviária (Sede)*

– 19h50 – Apresentação de Barcos de Fogo

– 20h – Quadrilha Junina Meu Xodó

– 21h – Adalvenon e Andrezza

– 23 – Xote Muleke

– 1h – Joba e Forró RalaCoxa

Dia 23/06

*Estação Ferroviária (Sede)*

– 14h – Concentração do Casamento Tabaréu no Alto da Divinéia

– 16h – Cortejo do Casamento Tabaréu pelas ruas da cidade com Ednaldo do Acordeon

– 17h30 – Casamento do Tabaréu

– 20h – Os Manos do Forró

– 22h – Forró Brasões

– 00h – Seu Biná

Foto: Heitor Xavier