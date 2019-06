Programação da Oficina de Papel celebra Semana do Meio Ambiente

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), realizará diversas ações de conscientização ambiental, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho. A programação segue durante toda semana, através do trabalho das artesãs da Oficina de Papel.

Nesta quarta-feira, a Oficina de Papel irá à fábrica da empresa Mabel, onde realizará uma exposição e oficina para os funcionários. No dia seguinte, 6, acontecerá, na sede da Oficina, uma ação com os especiais do Centro Dia de Referência.

Já na sexta-feira, 7 de junho, em alusão à Semana do Meio Ambiente, será montada uma exposição no Parque Augusto Franco, mais conhecido como Sementeira. Outra exposição também será realizada no sábado, 8, no Oceanário de Aracaju, localizado na Orla de Atalaia.

Para finalizar as ações alusivas à preservação do meio ambiente, na terça-feira, 11, acontecerá uma oficina no colégio Arquidiocesano, localizado no bairro Farolândia, com o objetivo de conscientizar os estudantes para a preservação do meio ambiente.

Oficina de Papel

A Oficina de Papel fica localizada no Parque Augusto Franco, mais conhecido como Sementeira, onde mãos habilidosas das artesãs produzem verdadeiras obras de arte utilizando como matéria-prima jornais e revistas, que possivelmente iriam para o lixo. Esse trabalho é feito, há mais de 20 anos, e mantido pela Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), com o objetivo de promover a preservação ambiental e servir como alternativa de trabalho e até mesmo terapia.

