Projeto do vereador Dr Gonzaga cria Semana do Meio Ambiente

05/06/19 - 05:37:25

Na véspera da data em que comemora o Dia do Meio Ambiente, a Câmara Municipal de Aracaju aprovou, em Redação Final, o Projeto de Lei nº 249/2018, de autoria do vereador Dr. Gonzaga (MDB), que institui a Semana Ambiental nas Escolas Municipais de Aracaju. A semana, a ser instituída deverá ser sempre na primeira semana do mês de junho e terá sua culminância o dia 5 de junho, quando é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente.

Ainda de acordo com o texto do projeto, na Semana Ambiental, as escolas municipais poderão desenvolver competições entre os alunos, gincanas interescolares, projetos científicos e outras atividades, sempre abordando temas ambientais, favorecendo o desenvolvimento de hábitos e atitudes sadias de conservação ambiental e respeito à natureza.

Ao justificar o projeto, Dr. Gonzaga lembrou que o mundo está chegando a um ponto cada vez mais crítico, pois o aumento do consumo e a exploração incontrolável dos recursos naturais do planeta vêm comprometendo o equilíbrio da biosfera, deixando em dúvida a garantia de vida para as futuras gerações. “Para reverter essas situações, precisamos desenvolver políticas públicas de sustentabilidade ambiental, levando as crianças e jovens em idade escolar a pensar no meio ambiente como um modo de sobrevivência do planeta em que habitamos”, exemplificou.

O parlamentar argumentou que é preciso despertar nas crianças e adolescentes uma consciência ambiental o quanto antes, estabelecendo critérios de limites de consumo, desenvolvendo hábitos simples de economia de luz e água, além de melhorias de uso de materiais que não agridam o meio ambiente.

“Nosso principal propósito com este projeto é promover uma ação de caráter educativo e ambiental, visando estimular a reflexão dos alunos e educadores sobre questões e problemas relacionados ao meio ambiente”, disse.

Dr. Gonzaga acredita que ao despertar nas crianças e jovens o desejo de aprender, conhecer, pesquisar e discutir as ações humanas que vêm causando sérios riscos ambientais aumentamos as chances de criar adultos com uma nova consciência, voltada para o processo de proteção e preservação do planeta.

Foto Gilton Rosas

por Evanice Filha