ROGÉRIO DIZ QUE GOVERNO FECHA OS OLHOS PARA NÚMERO DE MORTOS NO TRÂNSITO

05/06/19 - 16:17:32

A crítica do Senador Rogério Carvalho (PT/SE) que aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça e começou com a apresentação dos dados sobre o número de mortes em acidentes de trânsito no Brasil em 2017. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil ocupa a quinta colocação entre os países recordistas em mortes no trânsito.

O Senador Rogério chamou a atenção também a quantidade de mortes registradas. Morrem cerca de 31 mil pessoas por ano. No entanto, segundo o parlamentar, “o presidente Jair Bolsonaro parece fechar os olhos para os dados e querer aumentar as estatísticas, através do Projeto de Lei apresentado ontem ao Congresso, que altera o Código de Trânsito Brasileiro com medidas que expõem os motoristas a mais riscos no trânsito”.

A crítica do Senador Rogério Carvalho (PT/SE) aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça e começou com a apresentação dos dados sobre o número de mortes em acidentes de trânsito no Brasil em 2017. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o nosso país ocupa a quinta colocação entre os países recordistas em mortes no trânsito.

O Senador Rogério chamou a atenção também a quantidade de mortes registradas. Morrem cerca de 31 mil pessoas por ano. No entanto, segundo o parlamentar, o presidente Jair Bolsonaro parece fechar os olhos para os dados e querer aumentar as estatísticas, através do Projeto de Lei apresentado ontem ao Congresso, que altera o Código de Trânsito Brasileiro com medidas que expõem os motoristas a mais riscos no trânsito.