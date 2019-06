ROUBOS DE CARROS: OPERAÇÃO POLICIAL JÁ TEM 11 PRESOS E TRÊS PESSOAS MORTOS

05/06/19 - 13:47:10

A Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, sob o comando do delegado Hugo Leonardo, cumpre desde o inicio da manhã desta quarta-feira (05), 35 mandados de prisão e busca e apreensão em Aracaju e Siriri.

A operação denominada ‘Contagem Regressiva’ visa desarticular um grupo criminoso suspeito de roubar 50 veículos, além de tráfico de drogas. Onze pessoas já foram presas.

Segundo informações passadas pela SSP, na última segunda-feira (03), policiais do Complexo de Operações Policiais Especiais (Cope) entraram em confronto com três membros da organização, no município de Laranjeiras, suspeitos de serem os responsáveis pelos roubos a mão armada, desmanchar os carros e repassar as peças para comerciantes de Aracaju. Os suspeitos não resistiram aos ferimentos e morreram.

Outros quatro integrantes da quadrilha foram presos ao longo da semana passada e mais sete foram detidos na manhã desta quarta-feira (05).

Os presos hoje foram identificados pelos pré-nomes de Sinvaldo, Cristian, Adilson e outro conhecido como “Jojó”. Eles foram detidos no início da manhã.