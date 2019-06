Samu inicia 2ª etapa de inscrição do PSS para curso de atendimento pré-hospitalar

05/06/19 - 12:37:24

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), Através do Serviço de Atendimento Móvel (Samu 192), realizará nesta quarta e quinta-feira, 5 e 6, a segunda etapa de inscrição do processo seletivo do 28º Curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH). A inscrição é destinada aos acadêmicos que cursam a partir do 5° período de enfermagem e medicina do Estado de Sergipe. Os pré-inscritos devem levar as documentações e Kit solicitados no edital para o auditório do Centro administrativo da Saúde. O edital está no endereço www.saude.se.gov.br

O gerente do Núcleo de Educação Permanente (NEP), Ronei Barbosa, explica como está sendo o processo de inscrição. “A primeira etapa de inscrição foi online. Agora esses pré-inscritos irão confirmar nos dias 5 e 6 no auditório. Os candidatos devem portar os documentos comprobatórios, onde irão comprovar o período que estão cursando. Além disso, haverá uma doação solidária, os candidatos devem trazer o kit solicitado no edital com caderno pequeno, lápis, giz, lápis de cor, tinta e borracha. Os kits serão doados para o Lar de Zizi, instituição dedicada às crianças carentes de Sergipe”, conta.

No total, 350 candidatos fizeram a pré-inscrição, de acordo com o gerente do NEP. “No Sábado, 8, acontecerá a primeira etapa do processo seletivo, a prova teórica será na Estácio/Fase. A prova contará com 50 questões de múltiplas escolhas, sendo que as 20 maiores notas, 10 de medicina e 10 de enfermagem serão classificadas. Após isso ocorrerá a avaliação do currículo. Ao final serão classificados sete estudantes de medicina e de enfermagem, totalizando 14”, explica Ronei Barbosa.

Ainda de acordo com Ronei, o curso ao qual os candidatos estão concorrendo terá duração de seis meses e carga horária de até 620 horas, distribuídas em atividades educativas como exposições dialogadas, alinhamentos teóricos, plantões supervisionados (acompanhando as equipes profissionais), treinamentos práticos e participação em eventos junto à comunidade.

Foto: Flávia Pacheco

ASCOM SES