Sergipe está diante de um cenário preocupante com aumento de casos de dengue

05/06/19 - 16:25:38

Sergipe está diante de um cenário entomoepidemiológico preocupante no tocante ao aumento do número de casos de dengue, com registro até a presente data de 1.697 casos notificados e 343 confirmados. Os índices de infestação encontram-se em alto risco para ocorrência de epidemia em 21 municípios, o que sinaliza a continuidade e ou um aumento no número de casos de dengue nos próximos meses. O Governo do Estado reunirá todos os secretários da educação e saúde dos 75 municípios para uma reunião estratégica a fim de discutir e apresentar as estratégias para combater a Dengue.

Em Sergipe, iniciou-se em junho os festejos juninos, trazendo outra preocupação no tocante a ocorrência dos acidentes automobilísticos e o aumento de hospitalizações por queimadura provenientes de fogos de artifício e ou manuseio com fogueiras, especialmente em crianças. Pensando nisso, são necessárias estratégias intersetoriais para ampliação de ações voltadas para combater o Aedes aegypti, prevenção dos acidentes e a redução do número de queimados.

