Sindicato dos Policiais Civis faz assembleia que pode definir até por paralisação da categoria

05/06/19 - 22:27:37

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE) vai reunir policiais civis que atuam na capital e interior de Sergipe, nesta quinta-feira (06), em Assembleia Geral Extraordinária. Em pauta para discussão e deliberação da categoria estão a Remuneração Transitória por Atividade Extraordinária (Retae), Projeto Oficial de Polícia Civil (OPC) e Revisão Geral Anual.

Outro problema que atinge os agentes, escrivães e agentes auxiliares da Polícia Civil é a ausência de revisão salarial há seis anos. O encontro com os filiados do Simpol acontece no auditório da Academia de Polícia Civil (Acadepol), às 17:30 horas.

Embora os policiais civis apresentem insatisfação com as atitudes desrespeitosas por parte do Governo do Estado, os rumos da categoria em Sergipe serão definidos durante a Assembleia Extraordinária, oportunidade em que as deliberações são apontadas mediante votação da maioria dos filiados presentes.