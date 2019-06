SITUAÇÃO DO SÃO FRANCISCO SERÁ DEBATIDO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SERGIPE

05/06/19 - 08:11:29

Iniciativa foi proposta pela deputada estadual Maria Mendonça

Aproveitando a semana do meio ambiente, a deputada estadual Maria Mendonça (PSDB) convidou o superintende de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, Ailton Rocha para, nesta quinta-feira (6), falar aos parlamentares e à sociedade sergipana sobre a atual situação do Rio São Francisco. Rocha, que é coordenador da Câmara Técnica do São Francisco, ocupará o espaço reservado ao Grande Expediente, a partir das 10h, no plenário da Assembleia Legislativa.

Considerado o rio da integração nacional, o São Francisco é responsável pelo abastecimento de mais de 70% da população de Aracaju e da região metropolitana. Também abastece diversos municípios de Sergipe. “É um rio, cuja bacia hidrográfica tem grande importância para o Brasil e que vem sendo degradado ao longo dos anos”, disse Maria.

Para ela, a exposição do superintendente será uma oportunidade importante para saber qual a real situação do rio e quais as medidas vêm sendo adotadas visando preservá-lo. A deputada destacou que o Velho Chico, como é conhecido, é fundamental não apenas pelo volume de água transportada para o semiárido brasileiro, mas também, pelo seu potencial e contribuição histórica e econômica, sobretudo, para a região Nordeste.

Da assessoria