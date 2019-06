Sobre demissões, Edvaldo Nogueira afirma: “não deixei nenhum pepino para Nitinho resolver”

05/06/19 - 09:21:42

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB), assim que retornou das farias que curtiu em 15 dias, resolveu esclarecer a polêmica sobre a suposta demissão em massa na secretaria de assistência do município e que foi assumida pelo vereador licenciado, professor Bittencourt.

Durante a entrevista que concedeu na manhã desta quarta-feira (05) ao radialista Narcizo Machado, no jornal da Fan, Eevaldo questionou como poderia um secretário poderia exercer o cargo, sem mudar as pessoas de confiança e, por isso segundo ele, “foi necessário que o novo secretário que assumiu, que monte a sua equipe. Seria justo governar o município com secretários do governo anterior?”, questionou.

Edvaldo falou ainda sobre os comentários que surgiram logo após a sua licença, onde parte da imprensa divulgou a informação de que o prefeito em exercício, Josenito Vitale, teria demitido cerca de 30 servidores e que seria uma ordem que teria sido deixada por Edvaldo.

O prefeito foi duro em sua resposta, afirmando que “eu quero deixar claro que o que deixei assinado foram oito ou nove demissões. Não sou homem de deixar problemas para outras pessoas resolverem. Eu não deixei nenhum pepino para Nitinho. O jornalista que falou isso é fake”, afirmou Edvaldo Nogueira.

Ao final da entrevista, Edvaldo Nogueira comentou sobre as reclamações que estão sendo feitas por moradores, em relação às obras da avenida Euclides Figueiredo. “Estou impressionando como só agora resolveram discutir isso. Veja, as obras estão andando em ritimo normal e não há nenhum atraso. O que ocorro é que não tem como evitar os transtornos. Volto a dizer, as obras da Euclides, do Moema Meire e do Jardim Bahia seguem o cronograma”, informou o prefeito Edvaldo.