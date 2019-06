VEREADORES APROVAM 12 PROPOSITURAS NA CÂMARA NESTA QUARTA-FEIRA

05/06/19 - 12:51:20

Na manhã desta quarta-feira, 05, os vereadores da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) aprovaram 12 proposituras destas dez Projetos de Lei e dois Requerimentos. Ao todo, foram cinco PLs em Redação Final, quatro em 3º votação, uma em 2º votação e dois em votação única.

Das proposituras aprovadas em Redação Final está o Projeto de Lei nº 101/2018, de autoria do vereador Lucas Aribé (PSB), que dispõe sobre a instituição do programa de atendimento pedagógico hospitalar humanizado para crianças, adolescentes e adultos hospitalizados.

Também em Redação Final foi aprovado o Projeto de Lei nº 222/2018, de autoria da vereadora Emília Corrêa (PATRIOTA), que institui a semana de conscientização e controle da leishmaniose no calendário oficial do município de Aracaju.

Já em 3º votação foi aprovado o Projeto de Lei nº 176/2018, de autoria do vereador Bigode do Santa Maria (MDB), que dispõe sobre a instalação de banheiros em casas lotéricas localizadas no município de Aracaju.

por Leilane Coelho