06/06/19 - 21:23:33

Há um só Brasil que é de todos os brasileiros

O momento que estamos vivendo em nosso país é talvez o mais delicado destes

últimos anos de turbulência política e econômica. A recessão ameaça recrudescer, como

sinaliza a queda do Produto Interno Bruto no primeiro trimestre de 2019. Em paralelo,

vemos cristalizar-se a polarização política exacerbada na eleição presidencial, o que tem

contaminado o debate sobre as reformas necessárias à garantia de um terreno sólido

para a superação definitiva da crise. É preciso agregar esforços para enfrentarmos os

dissensos e construirmos uma pauta que traga soluções para problemas que se tornam

mais urgentes a cada dia que passa.

Todos reconhecem a necessidade das reformas da previdência, tributária,

política, e também da revisão do pacto federativo. As energias devem ser canalizadas

para o escrutínio das divergências e o aperfeiçoamento das ações, de modo que todos

sejam beneficiados, evitando-se a armadilha do divisionismo que tem acirrado os

ânimos e paralisado a nação.

Há divergências em pontos específicos a serem revistos, como nos casos do

Benefício de Prestação Continuada e da aposentadoria dos trabalhadores rurais que,

especialmente no Nordeste, precisam de maior atenção e proteção do setor público.

Também são pontos controversos na reforma ora em pauta a desconstitucionalização

da previdência, que acarretará em muitas incertezas para o trabalhador, e o sistema de

capitalização, cuja experiência em outros países não é exitosa. Além de outras

alterações que, ao contrário de sanear o déficit previdenciário, aumentam as despesas

futuras não previstas atuarialmente.

Entendemos, além disso, que a retirada dos estados da reforma reforma e tratamentos

diferenciados para outras categorias profissionais representam o abandono da questão

previdenciária à própria sorte, como se o problema não fosse de todo o Brasil e de todos

os brasileiros. No entanto, há consenso em outros tópicos, e acreditamos na intenção,

amplamente compartilhada, de se encontrar o melhor caminho.

Estamos dispostos a cooperar, a trabalhar pelo bem e pelo progresso do nosso

país, que não aguenta mais os venenos da recessão ou do crescimento pífio.

RENAN FILHO

Governador do Estado de Alagoas

RUI COSTA

Governador do Estado da Bahia

CAMILO SANTANA

Governador do Estado do Ceará

FLÁVIO DINO

Governador do Estado do Maranhão

JOÃO AZEVÊDO

Governador do Estado da Paraíba

PAULO CÂMARA

Governador do Estado de Pernambuco

WELLINGTON DIAS

Governador do Estado do Piauí

FÁTIMA BEZERRA

Governadora do Rio Grande do Norte

BELIVALDO CHAGAS

Governador do Estado de Sergipe