A Dona do Pedaço- Maria da Paz fica surpresa ao reencontrar Régis: ‘Eu conheço você’. A pedido de Jô, o playboy vai ao encontro da boleira

“Eu acho que… você me é familiar, sei que conheço, só não estou conseguindo juntar o rosto com o nome”, responde o filho de Gladys(Nathalia Timberg).

A confeiteira lembra que chegou a trabalhar como doméstica na casa do playboy, mas, como estava grávida, foi demitida pela mãe do rapaz. Régis, então, se recorda do nome de Maria.