Abramed divulga anuário 2018 com dados da Medicina Diagnóstica

06/06/19 - 16:38:47

Segundo matéria publicada pelo Jornal da Imagem, “em 15 de março, a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed) organizou o 1°Bootcamp Abramed de Jornalismo em Saúde, um evento voltado a jornalistas da área para divulgar seu Painel 2018, com dados do mercado nacional, e também incentivar os profissionais de comunicação a verificar cada vez mais dados e informações antes de publicá-los-especialmente nesta era em que fake news ganham espaço.

Dentre os índices divulgados, destacaram-se:

-A população brasileira está envelhecendo e atingiu padrões de longevidade semelhante aos de países desenvolvidos, e o envelhecimento, somado ao empoderamento do paciente, aumenta a demanda por exames;

-A área da saúde foi responsável por mais 2 milhões de empregos em 2017, 5% do total de postos de trabalho;

-O setor de Medicina Diagnóstica foi responsável pela geração de mais de 241 mil empregos em 2017, 12% dos empregos da área da saúde, gerando, mesmo durante a crise, mais empregos do que outros setores da economia;

-Estima-se que, em 2017, tenham sido realizados 2 bilhões de exames no Brasil, sendo 1,2 bilhão pelo Sistema Único de Saúde (SUS);

-A principal fonte de pagamento do setor de Medicina Diagnóstica são as operadoras dos planos de saúde-82%;

-Tendência de substituição de equipamentos de raios X analógicos (que caíram 2,2% ao ano) por digitais (que cresceram 9,8%);

-As empresas integrantes à Abramed somaram 29 milhões de pacientes atendidos em 2017, sendo 67% mulheres;

-Desses exames, apenas 3,5%não foram retirados ou acessados, mostrando que o desperdício em exames é bem menor do que se fala;

-O índice de glossas aumentou, e o tempo médio de recebimento cresceu de 54,5 dias em 2015 para 61,9 dias em 2017.

Dentre as palestras apresentadas, houve as conduzidas por médicos radiologistas- os Drs. Emerson Gasparetto e Gustavo Meirelles fizeram uma apresentação sobre inovação em diagnósticos e os benefícios aos pacientes, já o Dr. Conrado Cavalcanti falou com os jornalistas sobre tendências do setor.

