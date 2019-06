Acervo infantojuvenil da Epiphanio Dória reabrirá mais amplo e moderno

06/06/19 - 19:52:47

Antes denominada Biblioteca Infantil Aglaé Fontes de Alencar, as instalações físicas que guardam o acervo infantojuvenil da Biblioteca Pública Epiphanio Dória passam por readequações que tornam o espaço de acolhimento mais amplo, dinâmico, funcional, cômodo e seguro. Essas alterações são imprescindíveis para melhor atender às demandas atuais das crianças e adolescentes que visitam o acervo.

A partir da conclusão das obras de reforma e modernização atualmente executadas na Biblioteca Pública Estadual Epiphanio Dória (BPED), esta passa a abrigar, na parte interna, as instalações da Biblioteca Infantil – antes localizada em prédio anexo – , em espaço climatizado, com uma melhor iluminação e totalmente adequado às normas técnicas de acessibilidade.

Diretora da BPED e coordenadora do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, Juciene de Jesus afirma que a Biblioteca Infantil, que completa 45 anos de funcionamento em 2019, é um dos espaços públicos mais importantes em Sergipe para a formação de novos leitores e, após a conclusão das obras de reforma, será reaberta ao público com seu acervo ampliado e tecnicamente mais bem acomodado.

“Uma das propostas da reestruturação da Biblioteca Infantojuvenil é proporcionar maior interação entre o público que a visita e os demais espaços e ambientes da Epiphanio Dória, como a Galeria de Artes J. Inácio, que funcionará em novo espaço nas dependências do prédio-sede”, destaca Juciene.

Segundo a diretora da Biblioteca Epiphanio Dória, dadas as limitações físicas do prédio anexo onde estava mantido o Acervo Infantojuvenil, boa parte dos projetos desenvolvidos pela Biblioteca Infantil com crianças e adolescentes já eram realizados no interior do prédio-sede. “Com as novas instalações, superamos a necessidade de mais espaço que nos era demandada”, frisa a gestora do equipamento cultural.

Com todo o seu acervo transferido para a parte interna do prédio-sede, a Biblioteca Infantil ofertará novos projetos e atividades ao público infantojuvenil, além das atividades já desenvolvidas consolidadas em sua programação anual, como contação de histórias e rodas de leitura.

“O anexo funcionará como uma extensão do Acervo Infantojuvenil e lá desenvolveremos oficinas diversas, sonorização de histórias, teatro de fantoches, dentre outras ações voltadas ao público infantojuvenil, e também cursos de formação de professores e mediadores de leitura e de contação de histórias”, adianta Juciene, ao ressaltar que as novas dependências da Biblioteca Infantil ampliaram a capacidade de atendimento a grupos escolares que visitam e participam de atividades no local.

A Biblioteca Pública Epiphanio Dória coordena o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Sergipe, o qual trabalha em rede com o Sistema Nacional, órgão vinculado ao Ministério da Cidadania. Seu foco de atuação é o fortalecimento de ações de estímulo ao livro e à leitura.

ASN- Agência Sergipe de Notícias