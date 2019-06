Advogados criminalistas de Sergipe participam de encontro em São Paulo

06/06/19 - 19:04:30

Advogados criminalistas de Sergipe participam do X Encontro Brasileiro da Advocacia Criminal, promovido pela Universidade Federal de São Paulo- USP, que teve início nesta quinta-feira (06) e será concluído amanhã (sexta-feira, 7). O encontro se realiza no Lago do São Francisco e reúne advogados de todo o Brasil.

Um dos temas principais deste encontro será um debate “sobre o projeto” de lei Anticrime do Ministro da Justiça, apresentado por Sérgio Mouro e que será avaliado pelos advogados criminalistas. Também será discutida a Banalização dos Direitos Fundamentais, Diagnóstico Conjuntural da Advocacia Criminal e vários outros de interesse da área criminal.