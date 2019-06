AMESE OFICIA O MPE EM SOCORRO SOLICITANDO A REFORMA DO 5º BPM

06/06/19 - 13:13:18

A Associação dos Militares do Estado de Sergipe (Amese), oficiou nesta quarta-feira (05), o Promotor do Controle Externo da Atividade Policial no município de Socorro solicitando que o mesmo intervenha nas questões concernente à precariedade das instalações físicas e de salubridade do prédio do 5º Batalhão de Polícia Militar.

A AMESE já recebeu os laudos da Defesa Civil e Vigilância Sanitária e em ambos é constatado de forma indubitável a falta de condições estruturais do quartel.

“Quem visita o 5º BPM não precisa ser engenheiro nem médico para poder afirmar o que já vimos denunciando há tempos. Nossos policiais militares necessitam de tratamento digno. O quartel da PM em Socorro parece um prédio de filme de terror, com paredes rachadas, infiltrações, limo, mofo por todo lado e risco iminente de alguma parede desabar”, desabafou o presidente da AMESE, o sargento Jorge Vieira.