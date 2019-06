BELIVALDO CHAGAS EMPOSSA NOVO SECRETÁRIO DA FAZENDA, MARCO ANTÔNIO QUEIROZ

06/06/19 - 18:11:14

O governador Belivaldo Chagas empossou oficialmente na tarde desta quinta-feira (06), ao lado da vice-governadora, Eliane Aquino, o novo secretário da Fazenda, Marco Antônio Queiroz. A solenidade aconteceu na Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e reuniu também outros secretários do executivo estadual, além de parlamentares e servidores da pasta.

O convite para assumir o cargo foi feito pelo governador no mês de abril. Em discurso, Marco Antônio ressaltou a importância da realização de um trabalho fiscal eficiente. “Quero aqui, primeiramente, agradecer ao senhor pela confiança que depositou em mim. Quero estar ao seu lado, seguindo seu exemplo para que, ao final da gestão, o senhor entregue o estado de Sergipe melhor do que o que o senhor recebeu. Ressalto que tenho acompanhado as primeiras ações, quando implantou verdadeiras medidas de austeridade na máquina do Estado, com redução de cargos, secretarias, sempre em compromisso com a gestão fiscal do trabalho”, afirmou Queiroz.

O novo secretário também destacou os principais desafios à frente de uma das pastas mais complexas do Governo de Sergipe. “Vamos continuar trabalhando na mesma linha do governador, que não tem medido esforços para trabalhar pelo estado de Sergipe. O senhor esteve no Bid na última semana, trazendo melhorias para a Sefaz, para a inteligência fiscal e é isso que queremos. Com tecnologia e compromisso iremos combater a sonegação fiscal, essencial não só para Sergipe, mas para todo o Brasil”, complementou.

Nova gestão

O governador Belivaldo Chagas justificou a escolha do novo secretário, acrescentando também a trajetória positiva dos gestores anteriores. “Escolhi Queiroz pela competência. É uma pessoa experiente, da relação da minha amizade e confiança e, levando-se em consideração que o secretário Ademário havia solicitado a sua saída da secretaria por problema de ordem pessoal, de saúde, nós ficamos por este período com o superintendente Vinícius, também um técnico extraordinário, competente, da minha confiança, mas fez questão de dizer que o foco dele não é ser secretário, é auxiliar a pasta. Numa busca por nomes, me lembrei dessa figura querida, amigo de todos nós, que é o Queiroz, o convidei, e, pra nossa alegria, ele aceitou e vamos todos trabalhar em prol de Sergipe”, afirmou.

Belivaldo também destacou, em discurso, as diversas ações, do âmbito econômico, para proporcionar melhorias ao estado de Sergipe, a exemplo da busca por empréstimos junto às diversas instituições financeiras, bem como outras medidas.

“Não estamos parados, estamos trabalhando. Buscamos a importância das parcerias público-privadas, da tecnologia para uma gestão mais eficiente. Sergipe é um estado pequeno, é fácil de se tornar um modelo. Mas para isso é preciso modernidade, é preciso reduzir o estado. O estado não pode cuidar de tudo”, ressaltou.

Sobre o secretário

Natural de Aracaju, Marco Antônio Queiroz é formado em História e em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, com pós-graduação em Direito Civil pela Universidade Tiradentes. Funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal desde o ano de 1989, Queiroz possui experiência em cargos gerenciais, quando atuou como gerente de agências, gerente regional da CEF e, por último, Superintendente Regional.

O secretário também já foi servidor público do município de Aracaju, à época no cargo de agente fazendário, além de também ter sido servidor do Estado de Sergipe, como fiscal de Tributos Estaduais.

ASN- Agência Sergipe de Notícias.