CONBASF ASSINA TERMO DE COOPERAÇÃO COM A SETUR PARA CONSTRUÇÃO DE ATERROS

06/06/19 - 05:32:50

Nesta quinta-feira (06), às 10h, o Consórcio de Saneamento Básico do Baixo São Francisco (CONBASF) e a Secretaria de Turismo (Setur) assinam Termo de Cooperação Técnica com o objetivo de elaboração dos projetos executivos para a construção dos aterros sanitários que serão construídos em Canindé de São Francisco e Japaratuba, para atender a todos os municípios do Baixo São Francisco Sergipano. Na ocasião será entregue o produto três dos estudos preliminares. O ato ocorrerá na sede da Secretaria.

Ascom/CONBASF