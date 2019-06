Dinho Ouro Preto fala das mudanças no corpo aos 55 anos: ‘Estou passando pela fase mais saudável’. Vocalista da banda Capital Inicial comenta relação com os três filhos

“Mesmo viajando, eu treino. Uma das coisas mais afetadas é o sono. A gente passa muitas horas dentro de ônibus, hotéis, aviões. Acabei desenvolvendo um distúrbio de sono. Volto para São Paulo e tento entrar no fuso horário da minha família. O exercício me ajuda a me colocar no mesmo fuso horário da minha família”.

Dinho Ouro Preto é pai é de Giulia, de 22 anos, Isabel, de 20, e Afonso, de 16. Os três são frutos do casamento de quase 24 anos do artista com a arquiteta italiana Maria Cattaneo. As duas meninas moram e estudam fora do Brasil. Questionado sobre a forma como lida com a distância, o cantor afirma que ele e a mulher incentivaram essa mudança.