É PRECISO SER MAIS ÁGIL NA RECUPERAÇÃO RODOVIAS, DIZ DEPUTADO

06/06/19 - 05:52:34

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) protocolou duas indicações solicitando que o governador Belivaldo Chagas faça o recapeamento asfáltico das rodovias SE 240, que liga as cidades de Ribeiropólis a Moita Bonita e também da SE 339, que liga o povoado Serra do Machado ao município de Nossa Senhora das Dores. De acordo com o deputado, os moradores da região se queixaram das dificuldades que eles enfrentam para transitar pelas rodovias nas condições atuais em que elas se encontram.

“Já faz tempo que a gente recebe essas reclamações da população. Infelizmente, nós, enquanto deputados não podemos fazer nada além de protocolar as indicações ao governador. E enquanto nós esperamos que o Governo faça alguma coisa, a população sofre com as péssimas condições de tráfego em que essas rodovias se encontram. Eles afirmam que tem grandes dificuldades em transitar por estas estradas e que temem acidentes sérios”, afirma.

Georgeo destacou ainda que não é a primeira vez que faz essas indicações. No caso específico da rodovia Pedro Paes Mendonça, a SE 240, que liga Ribeirópolis a Moita Bonita, o parlamentar chegou a protocolar três indicações com mesmo conteúdo. “Eu venho pedindo ao Governo que faça o recapeamento asfáltico da Pedro Paes Mendonça, desde o ano em que eu assumi meu primeiro mandato. Cheguei a protocolar três indicações na Legislatura passada, a primeira em março de 2015, a segunda em junho de 2016 e a terceira em fevereiro de 2017. E agora, no último dia 13 de maio, já no meu segundo mandato, mais uma vez eu faço esse pedido”.

Além das indicações, o deputado Georgeo Passos, acompanhado do prefeito de Ribeirópolis, Antônio Passos, também esteve no Departamento Estadual de Estradas Rodagens (DER), em 2018 e também no mês de maio deste ano, para pedir urgência na recuperação da SE 240. “Fomos pessoalmente ao DER pedir que fosse dada urgência aos trabalhos de recuperação das rodovias”.

O parlamentar cobrou mais agilidade por parte do Governo e disse que a recuperação das rodovias é uma questão de segurança. “Espero que o Governo seja mais ágil e atenda as nossas solicitações. A recuperação dessas rodovias está diretamente ligada à segurança dos sergipanos, já que as condições atuais das estradas colocam em risco a vida de quem precisa trafegar por elas”, finaliza.

Por Daniel Almeida Soares