ESPECIALISTA EM DIREITO BANCÁRIO FIRMOU PARCERIA COM A FECOMÉRCIO

06/06/19 - 06:01:16

As empresas têm enfrentado dificuldades para sanear seus problemas relacionados aos financiamentos bancários, devido à complexidade das operações, pois as instituições bancárias podem exercer diversos atos abusivos, colocando o empresário em maus lençóis, pondo em risco a saúde financeira das empresas, dificultando suas operações. Ciente desse imbróglio que afeta grande parte das empresas que se colocam em condição de vulnerabilidade diante dos bancos, a Fecomércio convidou o advogado Donato Souza, considerado o maior especialista de Direito Bancário do Brasil, com o objetivo de firmar uma parceria que promova benefícios para as empresas, garantindo sua sustentabilidade.

Donato Souza, advogado paranaense, radicado em São Paulo, visitou a Fecomércio em companhia de seu representante em Sergipe, o advogado Aníbal Monteiro, para apresentar as principais dificuldades que as empresas enfrentam nas questões que lhes concernem a preservação dos bens empresariais, diante de operações de crédito com critérios desproporcionais aplicados às empresas, que criam uma ligação permanente impedindo o crescimento das empresas, que ficam pagando dívidas recorrentes de forma abusiva.

Em sua explanação, Donato Souza explicou que os bancos não possuem limitação para a cobrança de juros remuneratórios dos clientes, aplicando taxas superlativamente superiores às que foram acordadas nos contratos de operações financeiras de crédito, elevando potencialmente as dívidas das empresas, criando uma rede de pagamentos sem fim para os empreendedores. Souza falou sobre a criação de operações inadequadas para renegociação de dívidas empresariais, que culminam com maiores dificuldades para a quitação dos compromissos. As empresas pagam os valores devidos, mas sempre permanecem na condição de endividamento, devido às manobras realizadas pelos bancos. O que incide em juros compostos, aumentando o montante devido, mesmo com o pagamento do total das dívidas.

O advogado também falou sobre as dificuldades das empresas que encontram dificuldades para conseguir crédito, mesmo com alta rentabilidade do empreendimento e boa saúde financeira empresarial. Além disso, comentou sobre a recuperação de crédito das empresas e como se livrar das manobras irregulares do sistema bancário que escravizam as empresas, com cobranças inapropriadas.

O superintendente da Fecomércio, Maurício Gonçalves, destacou a importância dessa nova parceria firmada com Donato Souza, valorizando a capacidade de recuperação financeira das empresas, impedindo que os bancos exerçam práticas abusivas contra os empresários, criando entraves no desenvolvimento empresarial.

“Vamos difundir isso para os empresários para que conheçam seus direitos, diante das práticas lesivas dos bancos. Isso com foco em garantir a justiça nas operações bancárias para as empresas, garantindo um melhor funcionamento para os empreendimentos. A Fecomércio tem o objetivo de promover o melhor ambiente para os negócios, com os mecanismos necessários para que as empresas tenham segurança jurídica para operar. Pois isso resulta em ganhos para a economia, promovendo o crescimento das empresas e a geração de emprego e renda para nosso estado”, disse o superintendente.

por André Gusmão

Foto assessoria