FÓRUM PARABENIZA GOVERNO POR TER ATENDIDO PLEITO DA ENTIDADE E DA CENCONSUD

06/06/19 - 19:46:36

O coordenador do Fórum Empresarial de Sergipe, Milton Andrade, assinou nota, nesta quinta-feira (06), anunciando que o Fórum parabeniza o Governo do Estado, em especial aos técnicos da Secretaria do Estado da Fazenda, por terem atendido pleito desta entidade e da *Rede Cenconsud*. O canal de diálogo aberto com o setor produtivo foi essencial para a concretização do *Regime Especial de Tributação* hoje assinado. Sergipe acaba de corrigir distorções e ganha *potência competitiva* perante os outros Estados.

Estimamos que ainda esse ano sejam gerados mais de *mil empregos* apenas com o Regime Especial de Tributação. São atitudes como essa que precisamos para vencer a crise! Parabéns ao Governo do Estado pela sensibilidade e disponibilidade. Foi dado início ao ciclo virtuoso de investimentos e geração de emprego!!!