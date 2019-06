FRENTE FRIA ATINGE ARACAJU E DEVE CONTINUAR EM QUASE TODAS REGIÕES DE SERGIPE

06/06/19 - 13:07:08

No semiárido, o volume de chuva deve chegar aos 20 mm por dia

Uma frente fria em alto mar favorece a intensificação de ventos e a formação de muitas nuvens carregadas que chegam em toda costa de Sergipe, nesta quinta-feira, 6. No litoral e nas regiões Sul e Centro Sul do estado o tempo é de muita nebulosidade e chuva a qualquer hora, com possibilidades de raios na capital, chuvas frequentes, volumosas e a temperatura mínima pode chegar aos 22 graus.

As chuvas devem se estender até o próximo fim de semana em todo o estado. Segundo o meteorologista da Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, Serhma, Overland Amaral, a frente fria que chegou na costa sergipana se encaminha também para as outras regiões do estado.

“Ontem a chuva se estendeu para a região Sul e hoje se desloca para a Centro Sul, onde deve ocorrer o maior volume. Por dia, a média deve chegar aos 50 mm. No Litoral Norte, a frente fria chegou com ventos de até 50 km/h, principalmente no município de Pirambu, o que provocou elevação de ondas, com risco de derrubada de árvores por causa dos ventos intensos”, explica o meteorologista.

A frente fria permanece até o fim de semana e vai se distribuindo para o interior, na grande Aracaju, região Agreste e chega até o Sertão sergipano. No semiárido deve chover de 10 a 20 mm por dia, o que é considerado um volume grande de chuva para a região.

O meteorologista alerta ainda que na capital e em todo o litoral Norte deve continuar chovendo em torno de 20 a 50 mm por dia nesse período. “Com ventos fortes e muita chuva há possibilidade de queda de árvores, destelhamento de casas e alagamento em áreas de difícil drenagem ou em ruas e avenidas com canais. É preciso apenas atenção de quem mora nessas áreas em períodos de chuvas intensas”, informa.

A Marinha, através da Capitania dos Portos, também emitiu um aviso de ressaca no mar, com previsão de ondas de até 2,5 metros.

Foto assessoria