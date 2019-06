III Encontro de Sanfoneiros do Baixo São Francisco será dia 9

06/06/19 - 08:33:53

Chegou a hora de curtir o III Encontro de Sanfoneiros do Baixo São Francisco. Você vai ficar de fora? É dia 09 de junho, a partir das 14 horas, na praça de eventos do município de Telha, com a participação de Afrisio Acaci, Jailson da Acordeon, Pestinha, Gilvan e Forró Estilizado, Gaúcho da Acordeon e muito mais! A Organização é de Givaldo e Frank e conta com o apoio do Prefeito Flávio Dias.

Data: 9 de Junho

Local: Praça de Eventos do município de Telha

Ascom Telha