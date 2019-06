Kitty Lima vai a Brasília buscar alternativas para área de conservação

06/06/19 - 06:40:00

Em busca de novas formas para fortalecer o trabalho de conservação ambiental no Morro do Urubu, em Aracaju, a deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) esteve em Brasília na última quarta-feira, 04, para participar da audiência pública que tratou sobre os benefícios das unidades de conservação para a economia e o desenvolvimento regional, promovida pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados.

Durante o encontro foram debatidas as possibilidades para criação de uma exploração sustentável nas áreas de conservação, de forma a fortalecer a economia local e trazendo, inclusive, a comunidade para o debate e participação de ações efetivas neste sentido.

“A exploração que acontece hoje nessas unidades de conservação em todo o país, com aval do presidente Jair Bolsonaro que já demostrou interesse em pôr fim em unidade de preservação ambiental do país, não traz qualquer retorno positivo para o estado nem para a população. Essa, infelizmente, não é uma exploração sustentável. O que nós queremos é promover um desenvolvimento econômico sustentável respeitando o nosso meio ambiente principalmente”, explicou a deputada.

“Sempre procuro ter maior conhecimento para seguir o meu mandato. Foram várias pautas importantes debatidas nessa audiência e que servirão de apoio para o caso do zoológico de Aracaju, inserido numa área de conservação e que acumula diversos problemas que precisam ser sanados. Quero que a população saiba que estarei sempre buscando o melhor para o meu Sergipe, usando meu mandato em prol da população seja dentro do meu estado ou pelo país afora para trazer as melhores alternativas para os problemas que nos afetam”, garantiu Kitty.

Ascom Kitty Lima