Malvino Salvador abre álbum de viagem em família à Espanha. Ator postou fotos lindas de momentos com a esposa, Kyra Gracie, e a filha Ayra em dia de #tbt

Malvino Salvador, que está no ar em A Dona do Pedaço como o empresário Agno, aproveitou que é quinta-feira, dia de nostalgia nas redes sociais com o #tbt, e abriu um álbum de férias em família. Nas fotos, o ator revela momentos especiais pela a Espanha com a esposa, a lutadora e empresária Kyra Gracie, e a filha Ayra – que hoje tem quatro anos, mas na ocasião tinha um aninho.