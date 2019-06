Marinete do Forró tem roteiro especial durante o mês de junho

06/06/19 - 06:21:31

Conhecer as belezas de Aracaju ao som do forró. É esse clima que a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo (Semict), em parceria com a empresa Viação Progresso, proporciona aos aracajuanos e turistas por meio da Marinete do Forró. Tradicional durante os festejos juninos, o veículo, conhecido como jardineira, foi caracterizado para levar, gratuitamente, os visitantes aos pontos turísticos da capital. Em junho, foi preparado um roteiro especial para ampliar a oferta de locais visitados.

Agora, além de circular às sextas, a Marinete está disponível às quintas e aos sábados, onde o passeio se estende à Orla Pôr do Sol Cleomar Brandi, na Zona de Expansão da capital.

Para o secretário da Indústria, Comércio e Turismo, a ampliação no roteiro do veículo satisfaz os turistas e beneficia o turismo do município de Aracaju. “A festa fica completa quando os turistas visitam nossos atrativos ao longo do passeio, ficam encantados com a beleza e a organização da nossa cidade, e isso se torna uma divulgação espontânea quando eles voltam para os seus municípios de origem”, ressaltou Marlysson Magalhães.

A Marinete do Forró é um ônibus do tipo jardineira, decorado em seu interior com poltronas de madeira forradas com tecido chita de estampa colorida, balões juninos, bandeirolas, chapéus de palha e imagens dos três santos do ciclo junino: Santo Antônio, São João e São Pedro. Durante o passeio um guia turístico fala sobre a cidade e interage com os visitantes no veículo durante as paradas nos pontos principais.

“É um produto turístico de grande aceitação dos visitantes. Eles ficam encantados com a ornamentação no interior do veículo, além do trio pé de serra que toca nosso autêntico forró, e o casal de dançarinos que anima todo mundo”, destacou Marlysson.

Roteiro da Marinete

O ponto de encontro com os visitantes que pretendem fazer o passeio na Marinete do Forró é sempre ao lado do Oceanário de Aracaju, na Orla de Atalaia. O veículo sai pontualmente às 14h30 e percorre os principais atrativos turísticos da cidade.

Sempre às sextas-feiras, a Marinete faz excursões regulares durante todo ano e para por alguns minutos em determinados locais, sempre fiel ao seguinte roteiro: Praia Formosa, Largo da Gente Sergipana, Centro de Artesanato Chica Chaves, no bairro Industrial; Mercados Centrais; Centro Cultural de Aracaju; Catedral; e depois retorna ao seu ponto de partida, a Orla da Atalaia. O tempo total da viagem é de quatro horas, mas no período junino há exceções. Nos sábados do mês de junho, o roteiro abrange, ainda, a Orla Pôr do Sol.

Agência Aracaju de Notícias

Foto André Moreira