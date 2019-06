Moradores da Piabeta sofrem com ruas alargadas e sem infraestrutura

O bairro da Piabeta é um dos bairros mais populosos do municípios de Nossa Senhora do Socorro. Contudo, é um dos bairros do município que enfrentam a falta de infraestrutura mínima para uma qualidade mínima de vida.

Várias ruas do bairro se encontram totalmente alagadas por falta de saneamento básico e pavimentação provocando o descontentamento dos moradores que precisam caminhar por dentro de poças de águas correndo o risco de contaminação de doenças.

Outro problema enfrentado é a proliferação de mosquitos, incluindo o aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. A situação das ruas é tão precárias que muitas das ruas do bairro da Piabeta é difícil o tráfego de veículos.

Segundo o morador Uilliam Pinheiro: “É preciso que a prefeitura de Nossa Senhora do Socorro possa tomar uma providência que no mínimo seja uma ação paliativa, mas a situação não pode continuar assim”.

Moradores a anos reivindicam dos gestores municipais e estaduais soluções para as problemáticas do bairro, mas somente ouvem promessas que nunca se cumprem.

Por Uilliam Pinheiro