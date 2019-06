O MDB busca melhor rumo

06/06/19 - 00:50:36

Diógenes Brayner – [email protected]

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em Sergipe, hoje em mãos do deputado federal Fábio Reis, tende a se manter no centro, mas voltado à direita. É a impressão que passa neste momento de transição. O Diretório Municipal de Aracaju, em mãos do ex-governador Jackson Barreto, deixa claro que se mantém à esquerda, por Lula Livre e contra o Governo Bolsonaro. Pode-se achar isso absolutamente natural dentro de um regime de Democracia plena e bem definida, onde se respeita a tendência política variaada em uma mesma agremiação.

Fábio Reis, apesar da sua idade, não é nenhum neófito na política. Já adquiriu um bom jogo de cintura neste segundo mandato de deputado federal. Tem tempo suficiente para saber definir caminhos que levem o seu grupo ao paraíso. Neste momento de terremoto político, onde o clima é de fazer tremer nas bases, a trilha mais fácil é ficar com o Governo. Não por convicção de que o modelo é sério ou esteja no equilíbrio da crise pela qual o Brasil passa, mas para não prejudicar o Estado.

Neste momento o MDB é Governo em Sergipe e, nas reuniões da base aliada, não abre mão de seguir orientação de Belivaldo Chagas (PSD). Mas não há entendimento quando se parte para o campo federal. JB e seu grupo estão à esquerda e segue o ex-presidente Lula da Silva. Já os irmãos Reis – Fábio e Sérgio – preferem um tom de neutralidade, desde que tenham diálogo com o Governo Bolsonaro. Politicamente estão mais coerentes com as necessidades de Sergipe, porque conseguem penetrar bem nos Ministérios.

Nas eleições municipais o MDB não deve se separar, nem mesmo quando disputar alguma Prefeitura com candidatos de esquerda ou de direita. Em Aracaju, por exemplo, o partido estará fechado pela reeleição de Edvaldo Nogueira (ainda PCdoB), mesmo em caso de um nome do Partido dos Trabalhadores (PT) esteja na outra chapa. Essa unidade não será desfeita em nenhum outro município, na busca do fortalecimento de uma legenda que no momento não tem estrutura para se dividir.

O MDB de qualquer forma mudou – apesar da força dos seus fundadores – para seguir os novos tempos de uma política indefinida, que ainda não encontrou posições firmes que atraia a vontade do povo. O formato de uma ideologia duvidosa causa terrível confusão e mal estar, pela flexibilidade dos seus objetivos. Os políticos precisam de maior firmeza para montar o País em uma estrutura séria.

Vive-se uma bagunça generalizada e ninguém consegue desenhar o melhor rumo para conduzir um Brasil a uma rota segura, definida e permanente que possa assegurar um destino melhor para o seu povo.

Alessandro e Rogério conversam

Os senadores por Sergipe, Alessandro Vieira (Cidadania) e Rogério Carvalho (PT), conversaram ontem em Brasília. Alessandro perguntou a razão das declarações de Rogério contra ele na quarta-feira.

*** Rogério Carvalho respondeu que soube de declarações inadequadas feitas por Alessandro, que afirmou: “não me manifestei e nem falei nada que pudesse atingi-lo”.

Polarização não é bom

Os senadores Rogério e Alessandro admitiram que houve excesso e concordaram que a polarização não é boa para Sergipe. Entretanto, se voltar a acontecer nenhum ficará calado.

*** Alessandro disse que o objetivo “é unir pelo Brasil e por Sergipe”.

Não é papel de Belivaldo

O governador Belivaldo Chagas (PSD) ficou indignado com o relatório apresentado sobre o Hospital de Urgência de Aracaju (Huse).

*** Ficou furioso com a situação do refeitório: “isso é uma imundice”.

*** A reação do governador foi em reunião com a diretoria do hospital. Ninguém foi demitido.

Dá para concluir que…

Se o refeitório foi exposto de forma “imunda” pelo próprio relatório, imagina como estão os banheiros, alguns depósitos de remédios e alimentos?

*** Mesmo assim o índice maior de infecção hospitalar não está no Huse, mas em um hospital privado. Pelo menos é o que se sabe.

A questão da indicação

Há problemas sérios em segmentos públicos, exatamente dos indicados por “peixes” políticos. É preciso que esse pessoal não seja apenas ligado a quem indicou.

*** Mas, aí principalmente, trabalhe e aprenda a importância de suas atividades.

Sugere ver o Samu

Um funcionário da Saúde envia whatsApp dizendo que “o governador Belivaldo Chagas encontrou problemas graves no Huse. Se ele for no Samu também encontrará uma gestão que deixa muito a desejar”.

*** E citou: “pessoas desviadas para a gestão sem nomeação, deixando a atividade fim desassistida”.

Reunião de bancada

André Moura (PSC) terá reunião com a bancada federal do Rio de Janeiro na próxima semana. Estará com os senadores Romário, Flávio Bolsonaro e Arolde de Oliveira, além dos deputados federais para tratar de assuntos de interesse do Rio.

*** André começa a agir como representante do Rio em Brasília e conta com apoio da bancada.

Diva perdeu o time

Ex-prefeita de Pacatuba, Diva Santana (MDB), não gostou de ter perdido o partido para Edna Scotti e a possibilidade dela ser candidata a prefeita.

*** Segundo informações do próprio partido, Diva perde o time no município.

Ela apoiou o PT

O MDB demonstra chateação com a ex-prefeita Diva Santana, porque nas eleições do ano passado ela votou no PT: em Gualberto para Estadual e João Daniel para Federal.

*** Ela não teve compromissos com o MDB

Barriga de aluguel

Segundo informações do MDB, lá em Pacatuba a legenda estava sendo “barriga de aluguel” para outras siglas e isso vai acabar definitivamente.

*** Fala-se que Diva Santana vai filiar-se ao PT, levada por João Daniel.

Noventa lança Frente

O deputado federal Valdevan Noventa (PSC) lançou ontem na Câmara Federal a Frente Parlamentar em defesa dos trabalhadores em transportes rodoviários do Brasil.

*** Essa Frente vai defender proposituras da classe e levá-las ao Planalto.

*** Valdevan também debateu a paralisação da greve geral dos caminhoneiros e pessoal dos transportes, marcada para o dia 14.

Fábio com a bancada

O deputado Fábio Reis (MDB) participou ontem de reunião da bancada do seu partido na Câmara Federal, para decidir que Estados e Municípios terão suas próprias previdências. Fábio acredita que essa proposta passa na Reforma da Previdência.

*** Segundo Fábio, os governadores pedem aos deputados para não aprovar, mas dizem falam o contrário para a platéia.

Retirada do Benefício

Os deputados emedebistas também vão votar favoráveis à retirada do Benefício de Prestação Continuada (BTC) e do trabalhador rural.

*** Esse item tem o apoio da maioria dos governadores dos Estados.

Quer ver as mudanças

O ex-deputado Marcos Franco (MDB) defendeu ontem mudanças no partido, que serão feitas pela nova diretoria estadual, admitindo que elas repercutem dentro e fora da legenda.

*** Marcos cobra o cumprimento da palavra, o fim da corrupção e que o trabalho seja produtivo.

Contribuição de todos

Marcos Franco acha que cada membro do partido precisa dar sua contribuição para ajudar no fortalecimento do MDB: “a responsabilidade é grande para agregar e ir à frente”.

*** O foco da nova direção do partido é mostrar trabalho e colocar em prática tudo o que falou. Marcos citou tese do avô Augusto Franco: “se os homens sérios não estiverem na política, quem estará”?

Disputa em Canindé

O ex-deputado federal Heleno Silva (PRB) disse ontem que ainda não houve conversa política sobre qualquer aliança para a Prefeitura de Canindé do São Francisco.

*** Para Heleno, só no próximo ano abre-se o diálogo para alianças: “agora é hora de fortalecer o nome”.

Pensada e analisada

O ex-prefeito de Poço Verde, Toinho de Dorinha (PSB) disse ontem que não conversou com ninguém sobre deixar o partido. Diz que analisa conjuntura nacional e estadual para depois pensar o melhor futuro político em Poço Verde e Sergipe

*** – Minha caminhada sempre foi na esquerda e não estou convicto de trocar de partido. Toda mudança é para ser pensada e analisada”.

Destino mais liberal

O deputado estadual Zezinho Guimarães (ainda MDB) está mesmo a caminho do Partido Liberal (PL), antigo Partido da República (PR).

*** Zezinho esteve conversando com o DEM mas optou pelo destino liberal.

Deu nos grupos sociais

///Tentativa de invasão – O celular pessoal do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, sofreu uma tentativa de invasão. Moro cancelou a linha que usava desde quando ainda era o juiz da Operação Lava Jato em Curitiba e determinou a abertura de investigações.

*** Em nota, a assessoria do ministro informou que há possibilidade de clonagem do número que o ministro utilizava, e por isso a linha foi “abandonada”. O ministro desconfiou de uma ligação recebida por ele e, logo em seguida, bloqueou a linha.

///Coisa de moleque – O líder do PSL no Senado, Major Olimpio (SP), disse que o acordo que garantiu a votação célere dos vetos presidenciais na sessão do Congresso ontem foi “coisa de moleque”. “Foi um ‘passa moleque’ comigo, por isso que estou indignado”, disse.

***Em sessão conjunta, o Congresso manteve 15 vetos presidenciais, derrubou três e deixou outros cinco para serem analisados em sessão convocada para a próxima terça-feira. A análise dos vetos é necessária para que possa ser analisado o projeto de lei que concede crédito extra ao governo para pagar despesas correntes, descumprindo, assim, a chamada regra de ouro.

///Promotor denuncia Romário – O promotor de Justiça do Rio Márcio Almeida Ribeiro da Silva denunciou o senador Romário (Podemos) por supostamente induzir a erro policiais que apuravam um acidente de carro no qual o parlamentar se envolveu em 2017.

*** O advogado Rafael Faria, que defende o senador, afirma que “o caso foi encerrado desde que o real condutor do automóvel reconheceu sua condição de responsável pelo veículo e, não menos importante, indenizou a vítima”. “Levando em consideração a denúncia do MP, certamente o reconhecimento da sua inocência se dará no momento oportuno”.

///Crédito é fundamental – O Palácio do Planalto se pronunciou ontem sobre o adiamento da votação do projeto de crédito suplementar no valor de R$ 248,9 bilhões (PLN 4/19) pedido pelo governo.

*** Segundo a equipe econômica, a autorização do Congresso para esse crédito extra é fundamental para garantir o pagamento de subsídios e benefícios assistenciais sem descumprir a chamada regra de ouro, que impede a emissão de dívida para pagar despesas correntes, como salários e pensões.

*** Sem acordo, a votação do parecer do deputado Hildo Rocha (MDB-MA), favorável à concessão do crédito, foi adiada pelo presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), senador Marcelo Castro (MDB-PI), até a próxima terça-feira.

Um bom bate-papo

Subtenente Edgard – Torço para Neymar não ser convocado para a Copa, o cara vive deitado no campo, se machuca a cada dois jogos e arruma problema por minuto.

Greve Geral – Trabalhadores do Transporte decidem por Greve Geral no dia 14 contra a Reforma da Previdência. O Brasil vai parar!

Muita chuva – A previsão é de chuva excessiva em Aracaju a partir desta sexta-feira e durante o final de semana. Já tem gente se preparando.

Assume Fazenda – Marco Antônio Queiroz assume Secretaria da Fazenda hoje. Só agora foi liberado pela CEF, da qual era superintendente em Sergipe.

Disputa eleição – Kaka Andrade vem trabalhando para disputar a Prefeitura de Canindé do São Francisco nas eleições municipais do próximo ano.

Festa junina – Assessores da Assembleia Legislativa realizam festa junina nesse final de semana. A festa é organizada por Sandra.

Visita em Brasília – André Moura recebe um grupo de amigos em seu gabinete em Brasília. Entre eles alguns prefeitos do interior de Sergipe.

Está bêbado – O senador Renan Calheiros (MDB) disse ontem que ‘parece que País está bêbado’. Renan faz oposição rigorosa a Bolsonaro.

Esquerda festiva – Quê felicidade de setores da esquerda festiva: caminhoneiros vão parar dia 14. E qual a proposta para que isso não aconteça independente de Bolsonaro?