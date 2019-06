Órfãos da Terra- Norberto rasga o acordo pré-nupcial e implora para voltar com Valéria. Pai de Bruno diz para a noiva que ela pode escolher o acordo que quiser

Depois, o celular de Norberto toca e Valéria atende. Do outro lado da linha, está Teresa (Leona Cavalli), a ex-mulher do empresário, querendo saber notícias dele.

“Tudo bem com você, Teresa? Aqui está tudo ótimo. Nós fizemos as pazes e ainda vamos nos casar! Não é maravilhoso?! E tem um detalhe: vamos nos casar com comunhão TOTAL de bens. Mas pode deixar que digo a ele que você ligou”, diz Valéria, abusada.

Caetano (Glicério do Rosário) tem sido um bom amigo para Elias(Marco Ricca). O mecânico tem conversado bastante com o pai de Laila(Julia Dalavia) sobre os dilemas que ele está vivendo no casamento com Missade (Ana Cecília Costa). Apaixonado por Helena (Carol Castro), Elias não sabe o que fazer com a relação de anos que tem com Missade.

Caetano começa a se irritar com as confusões do amigo. Depois de ter que mentir para Missade sobre um “cliente” que Elias estava atendendo, o marido de Aline pede para ficar longe da situação.

“Por favor, de agora em diante, me deixe fora disso. Mesmo porque eu não vou mentir de novo pra livrar a sua cara. Estamos entendidos?”, diz.