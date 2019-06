PALESTRA DESTACA QUE O RIO SÃO FRANCISCO ESTÁ AGONIZANDO

06/06/19 - 13:55:15

A atual situação do rio São Francisco foi exposta na manhã desta quinta-feira, 6, no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe, pelo superintende estadual de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, Ailton Rocha. A propositura é de autoria da deputada Maria Mendonça (PSDB) dando prosseguimento à Semana do Meio Ambiente. Segundo ele, o rio São Francisco está numa situação muito preocupante, precisando de providências imediatas no sentido de evitar um colapso. Para se ter uma ideia, existe uma redução de 300 metros cúbicos na sua calha em apenas dez anos.

“O rio São Francisco está agonizando, não só em decorrências de possíveis contaminações de mineradoras, mas do desmatamento, da poluição de afluentes domésticos e industriais”, lamenta lembrando a importância do São Francisco não só para os estados por ele banhado, mas para o Brasil.

Ailton Rocha informou que existem vários estudos com o objetivo de recuperar o rio. “Mas está faltando vontade política para resolver os problemas que o afligem, pois mais do que nunca o rio São Francisco clama por sua revitalização”, enfatiza alertando que há um ledo engano avaliar o São Francisco apenas por sua calha.

Garantidor de águas

Na oportunidade, o superintendente de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, destacou que o rio São Francisco é responsável por 99, 8% do potencial hídrico no estado de Sergipe.

“As demais bacias hidrográficas que compõem o nosso estado são deficitários, então a demanda é maior do que a oferta. Na verdade o grande garantidor de águas para o estado é o São Francisco. Tanto que Sergipe conseguiu numa decisão muito acertada, implantar uma malha de mais de 4 mil quilômetros de adutora, socializando a água do rio São Francisco para outras regiões do estado, inclusive Aracaju e grande Aracaju, com 65% abastecida Por esse rio”, afirma.

Dependência

De acordo com Ailton Rocha, a dependência dos sergipanos com relação do rio São Francisco é muito grande.

Maria propõe audiência pública sobre o assunto

“O rio é indispensável para o nosso desenvolvimento; no atendimento não só para o desenvolvimento humano, mas também para a indústria e para a irrigação. Eu tenho dito que o rio São Francisco está para Sergipe, como o mar da Galileia está para Israel, devido a sua relevância. A gente precisa mais do que nunca preservá-lo para ter essa garantia hídrica sem maiores sobressaltos, inclusive com relação à qualidade das suas águas”, diz parabenizando a deputada Maria Mendonça por trazer um tema tão relevante.

“Seria oportuno que todas as assembleias legislativas que compõem a Bacia do São Francisco fizessem a mesma coisa e colocassem o rio na agenda política, pois num espaço curto de tempo houve uma vazão de mais de 300 metros cúbicos”, completa reforçando que apesar de ser o rio da integração nacional, percebe-se conflitos por conta de áreas de irrigação e atividades minerarias na sua área de recarga, principalmente entre os estados de Minas Gerais e Bahia, o que pode acarretar em tragédias, como a registrada em Brumadinho, deixando muitos mortos e feridos.

Agonia do Velho Chico48% da área bacia hidrográfica do São Francisco está desmatada, causando danos de curto, médio e longo prazo, aumenta o assoreamento e diminui a vazão,

Assoreamento

“O rio São Francisco vem sendo bastante assoreado. Nós temos situações que demonstram o quanto o rio está sendo agredido; tivemos essa situação lamentável lá em Brumadinho, em Minas Gerais, que estava na iminência de os rejeitos chegarem até o rio e isso nos preocupou. Convidamos o superintendente de recursos hídricos, Ailton Rocha para nos dizer como se encontra o rio São Francisco no momento atual, para que depois a gente possa fazer uma audiência pública, convidando a sociedade, as instituições e os entes nas três esferas para discutirmos a degradação do rio, que terá como consequência, penalidades para a população sergipana”, alerta.

Dar as mãos

O deputado Iran Barbosa parabenizou a deputada Maria Mendonça e disse que a Assembleia Legislativa de Sergipe precisa dar as mãos visando ampliar as discussões quanto à situação do rio São Francisco no estado de Sergipe.

A deputada Kitty Lima disse que a pauta do meio ambiente é importante. “Tanto que amanhã nós vamos realizar uma Sessão Especial em relação ao meio ambiente. Coloco meu mandato a disposição e essa Casa deve comprar essa briga pois num futuro não tão distante poderemos ter dados alarmantes”, entende.

Para o deputado Dilson de Agripino, “é preciso uma maior integração dos estados de Alagoas e da Bahia, no sentido de buscar alternativas de salvar o Velho Chico. A deputada Maria Mendonça está de parabéns por trazer um tema tão importante”.

O deputado Georgeo Passos destacou a importância do rio São Francisco. “Hoje em Ribeirópolis o abastecimento de água é feito por poços artesianos e hoje já percebemos a redução da vazão no município. Temos técnicos, como Ailton Rocha, preocupados com o rio São Francisco e por outro lado a Deso é a que mais desperdiça água tratada em Sergipe, cerca de 40%”, lamenta destacando a oportunidade de aprender e tirar dúvidas durante a palestra.

Velho Chico

Conhecido como Velho Chico, o rio São Francisco é considerado um dos mais importantes cursos d’água não só do Brasil, mas da América do Sul. Passa por cinco estados e 521 municípios, sendo sua nascente geográfica localizada no município de Medeiros e sua nascente histórica na serra da Canastra, município mineiro de São Roque.

O percurso do Velho Chico atravessa o estado da Bahia, fazendo divisa ao norte com o estado de Pernambuco, constituindo divisa natural dos estados de Sergipe e Alagoas, desaguando no Oceano Atlântico, drenando uma área de aproximadamente 641 000 quilômetros quadrados. O comprimento medido a partir da nascente histórica é de 2 814 quilômetros, mas chega a 2 863 quilômetros quando medido ao longo do trecho geográfico.

”Todo brasileiro tem a obrigação de virar uma carranca para defender o Velho Chico e o caminho nós sabemos de cor, falta vontade política”, reitera lembrando a importância de implantar o pacto das águas superficiais e subterrâneas com definição das vazões de entrega.

A audiência contou ainda com a presença do advogado Honey Gama Oliveira, representando a Comissão Sócio-ambiental da OAB Sergipe “Quero parabenizar esta Casa por fomentar esse debate sobre a situação do rio São Francisco, principalmente nessa semana em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. Nós sofremos todos os impactos por conta de barragens construídas e temos que estar sempre discutindo o rio São Francisco por sua importância inclusive aqui para Aracaju, que é contemplada por 70% das águas desse rio para o abastecimento humano”, ressalta.

Por Aldaci de Souza

Foto: Jadilson Simões