PC desarticula uma organização criminosa responsável por roubar mais de 50 veículos na Grande Aracaju

06/06/19 - 12:59:11

A quadrilha roubava a média de quatro a cinco veículos por semana

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), apresentou na manhã desta quinta-feira, 6, detalhes sobre a operação “Contagem Regressiva”, que resultou na desarticulação de uma organização criminosa responsável pelo roubo de mais de 50 veículos na Grande Aracaju.

A DRFV realizou levantamentos em cerca de 10 meses de investigação, conseguindo um alto número de provas contra os indivíduos, que foram retirados de circulação. Na ação, quatro comerciantes de peças, que têm lojas na avenida Euclides Figueiredo, foram presos, pois compravam os carros roubados, desmanchavam e dividiam as peças.

A quadrilha roubava a média de quatro a cinco veículos por semana. A maioria das vítimas eram mulheres, taxistas e motoristas de aplicativos, pessoas numa situação vulnerável. “As mulheres que chegavam em sua casas, eram surpreendidas pelos indivíduos ao estacionar os carros, e motoristas de aplicativos e taxistas eram chamados para uma corrida e eram surpreendidos no final com uma arma de fogo”, explanou o delegado Hugo Leonardo.

Cerca de R$ 15 mil em espécie e mais de R$ 200 mil em cheques foram apreendidos, e solicitado o bloqueio das contas dos presos. “A gente vai atuar na questão patrimonial desses indivíduos, pois os bens e objetos foram adquiridos por eles com dinheiro levantado desses crimes. São diversos crimes de roubo, receptação, organização criminosa e lavagem de dinheiro, e isso vai ser apurado”, falou o delegado.

Além dos responsáveis pelo roubo e furto de veículos, havia quatro indivíduos que intermediaram o contato entre os ladrões e os comerciantes. Os intermediários como Adilson participava dos assaltos e também tinha o núcleo do tráfico de drogas. “Adilson era o principal corretor desses carros roubados, fazia o tráfico de drogas e financiava o tráfico, ele adquiria as drogas com Cristian Leobino [detido na ação], que é um traficante conhecido e foi preso diversas vezes pela prática do mesmo crime”, explicou o delegado Hugo Leonardo, responsável pela operação.

As investigações continuam, pois os carros eram enviados para o interior de Sergipe e para outros estados. Os veículos eram direcionados, em sua maioria, para o estado da Bahia, mais precisamente para a cidade de Feira de Santana. Diante dos fatos, o delegado Hugo Leonardo mantém contato com o delegado da cidade de Feira de Santana para apurar a ligação dos roubos dos veículos e envio para o estado do vizinho.

A polícia solicita que quem foi vítima da organização criminosa ou tem informações sobre veículos roubados denuncie e ajude a Polícia Civil, por meio do Disque Denúncia, 181, pois a ligação é gratuita e sua identidade não será revelada.

As informações e Foto SSP