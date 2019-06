PC procura suspeitos de roubo à loja em Nossa Senhora da Glória

06/06/19 - 09:33:11

Não existem imagens de quem tenha cometido o crime

A Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória busca por envolvidos em furtos numa loja de equipamentos de som no município gloriense. A polícia pede ajuda à população para encontrar os suspeitos.

De acordo com relatos em boletim de ocorrência, o fato ocorreu durante a madrugada da terça-feira, 4, e os suspeitos podem ter entrado no imóvel com o auxílio de um cabo, por uma parede que foi quebrada. Ainda segundo o dono do estabelecimento, os infratores tentaram levar mais equipamentos da loja, mas acabaram deixando-os espalhados pelo local. Durante o crime, também foi subtraído o aparelho responsável pelo armazenamento das imagens.

Segundo a polícia, na região não tem vizinhança, nem câmeras próximas e não apareceram testemunhas e suspeitos. Os infratores deixaram as ferramentas utilizadas na invasão ao local, mas como o local de crime foi mexido, tornou-se inviável colher impressões digitais que levassem aos autores do crime.

Assim, a Polícia Civil pede que, qualquer informação que leve até os envolvidos, sejam repassadas por meio do Disque Denúncia 181, frisando que a identidade da pessoa denunciante será preservada.

Fonte e foto SSP