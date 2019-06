PMA implanta número de whatsapp para ampliar diálogo com o cidadão

06/06/19 - 13:38:11

A fácil interação e o contato imediato fizeram do whatsapp um dos principais canais de comunicação da atualidade. Sejam informações pessoais ou profissionais, é através dele que a maior parte das pessoas se comunica atualmente. E foi pensando nisto que a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Comunicação Social (Secom), implantou um canal de comunicação através deste aplicativo.

O WhatsApp da Prefeitura, que faz parte do Planejamento Estratégico da atual gestão, é uma maneira de aproximar ainda mais os cidadãos do poder público municipal. O secretário municipal da Comunicação Social, Carlos Cauê, explica que to novo canal é uma maneira de aumentar o contato da população com a gestão municipal. “O número de whatsapp que estamos disponibilizando para a sociedade é mais uma ponte de comunicação que a Secom está estabelecendo com a comunidade. Um número no qual as pessoas possam dialogar diretamente a cerca das suas atividades e do trabalho da Prefeitura”, ressalta.

O secretário afirma ainda que, além do público em geral, o espaço está aberto para a interlocução com meios de comunicação. “Através deste recurso, nós também queremos estreitar a relação com a imprensa em geral e com as pessoas para que a gente possam aprimorar o nosso trabalho de comunicação”, diz.

Como interagir

O primeiro passo para o cidadão é adicionar à lista de contatos o número oficial do WhatsApp: (79) 9-9100-5797. Depois, deve informar o nome, o sobrenome, a idade e o bairro onde reside. Desta forma, a equipe da Secom pode cadastrar o contato e enviar todas as informações.

“Atualizamos o cidadão a respeito de obras, serviços como o cata treco ou de trânsito, isto é, tudo que esteja acontecendo no bairro. São informações privilegiadas que chegam diretamente nas mãos do cidadão”, ressalta o gerente de conteúdos de mídias digitais, Kaio Farias.

O intuito é aproximar, ainda mais, a Prefeitura de Aracaju e a sociedade. “O poder público municipal e sociedade precisam caminhar juntos para que a gestão dê certo e Aracaju possa se transformar em uma cidade humana, inteligente e criativa. É um passo importante para o trabalho e os serviços prestados pela Prefeitura, pois estreita as relações com os cidadãos”, diz Kaio

Foto André Moreira