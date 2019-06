PMA informa encerramento do estoque da vacina contra a gripe em Aracaju

06/06/19 - 06:50:12

Devido à grande procura pela vacina da gripe, a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informa que, nesta quarta-feira, 5, acabaram os estoques da imunização na Rede de Frio, setor responsável pela distribuição de vacinas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da capital.

A Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza iniciou no dia 10 de abril e encerrou na última sexta-feira, 31 de maio. No entanto, o Ministério da Saúde (MS) autorizou que a vacinação para a população em geral fosse aberta, na última segunda-feira, 3, até enquanto durassem os estoques.

“A Campanha foi aberta para toda a população depois da Nota Informativa nº 129/2019 lançada pelo MS. Hoje, estamos com o estoque finalizado, já que, em algumas unidades, já não tem mais a oferta da vacina para a população. Orientamos às unidades para assegurar somente as segundas doses para as crianças que são primo-vacinadas, ou seja, que tomaram a vacina pela primeira vez e após 30 dias têm que tomar a segunda dose para ficar imunizadas contra a influenza”, explicou a coordenadora do Programa Municipal de Imunização e de Doenças Imunopreveníveis, Ilziney Simões.

A SMS montou várias estratégias, porém, apesar de todo o esforço, o município de Aracaju apenas chegou muito próximo à meta estipulada pelo MS, que era imunizar 90% do público alvo. Até a última compilação dos dados, a Aracaju atingiu 81,20%.

Dos grupos prioritários, somente os professores e os idosos alcançaram a meta com o registro de 100,33% e 94,50%, respectivamente. As pessoas com comorbidades atingiram 88,22%; as puérperas obtiveram 73,28%; trabalhadores da saúde, 70,19%; crianças, 67,74% e gestantes com apenas 66,44% de cobertura.

A vacina contra a influenza é trivalente e protege contra os vírus H1N1, H3N2 e Influenza B.

Fonte e foto ASN