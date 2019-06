PREFEITO DE ROSÁRIO CATETE, ETELVINO BARRETO, EMITE NOTA SOBRE A DECISÃO DO TJ/SE

06/06/19 - 19:35:19

O prefeito de Rosário do Catete, Etelvino Barreto, emitiu uma nota no inicio da noite desta quinta-feira (06), informando que ainda não foi notificado sobre a decisão do Tribunal de Justiça.

Veja o que diz a nota

Eu, Etelvino Barreto, prefeito de Rosário do Catete, esclareço ao público e em especial aos rosarenses que o Acordão 13261/2019, que está sendo publicado nas redes sociais, é a tramitação habitual de um processo jurídico.

Informo ainda que, não fui notificado do teor da decisão e do Acordão proferido ainda cabe recurso para instância superior, o que será providenciado se necessário e em tempo por minha Assessoria Jurídica.

E, enquanto estiver em fase recursal, a sentença não será executada, ou seja, não haverá afastamento.

Qualquer outra informação que não seja do Poder Judiciário, é pura especulação.

Rosário do Catete, 6 de junho de 2019