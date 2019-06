Prefeitura realiza cadastramento para venda de fogueiras na capital

06/06/19 - 07:13:19

Entre as tradições das festas juninas, a queima de fogueiras é uma das mais conhecidas, o que torna comum o aumento da procura por estes produtos nos dias que antecedem os festejos. Por isso, a Prefeitura de Aracaju, através da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), está cadastrando os comerciantes com o intuito de garantir que este tipo de comércio seja realizado de maneira ordenada e que sejam cumpridas as devidas adequações.

Na capital, os locais onde estão permitidos o comércio de fogueiras são a praça Dr. Ranulfo Prata (Cruz Vermelha), no bairro Getúlio Vargas, o canteiro da avenida Heráclito Rolemberg, no conjunto Augusto Franco, e um terreno próximo ao Shopping Riomar, no bairro Coroa do Meio. Além de autorizar e indicar os lugares apropriados, a empresa também atua na fiscalização para tentar inibir pontos de vendas que não possuem estrutura adequada para a comercialização desse tipo de mercadoria.

Até o momento, 17 vendedores já foram credenciados para a atuar nos três espaços. Um deles é Gilton Santos, que montou o seu ponto de venda na praça da Cruz Vermelha. Ele comemorou a facilidade na hora de conseguir a autorização. “Fiquei muito satisfeito porque não houve nenhum tipo de burocracia. Todo o processo aconteceu de forma simples e rápida”, disse o comerciante.

Os interessados em comercializar fogueiras devem se dirigir à sede da Emsurb, localizada no Parque da Sementeira. Na oportunidade, devem estar munidos de RG, CPF e Comprovante de Residência. Também é preciso apresentar documento que comprove a origem da madeira que será comercializada. “Após efetuar o pagamento da taxa de ocupação de espaço público, eles escolhem o local da sua preferência para a comercialização, seguindo o que foi disponibilizado pela diretoria. O valor cobrado por metro quadrado é R$ 5 e está sendo liberado até 40 metros quadrados por pessoa”, informou o diretor de Espaços Públicos e Abastecimento (Direpa), Bira Rabelo.

Instalação de barracas para Venda de fogos

A Emsurb também é responsável pela liberação do espaço público para a instalação das barracas de venda de fogos. Os interessados devem, inicialmente, procurar a sede do Corpo de Bombeiros para que seja emitido o Atestado de Regularidade.

Foto: Felipe Goettenauer