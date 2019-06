Presidente da ACESE vê com otimismo ida de Marco Queiroz para SEFAZ

06/06/19 - 15:55:43

Segundo Marco Aurélio Pinheiro, o perfil de Marco Antônio Queiroz é o ideal para o cargo no Executivo Estadual neste momento.

O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (ACESE), Marco Aurélio Pinheiro vê com entusiasmo a ida do funcionário de carreira da CAIXA e ex-superintendente Regional de Sergipe da autarquia, Marco Antônio Queiroz, para a pasta responsável pela Fazenda no Estado, uma das principais secretarias estaduais.

De acordo com Marco Aurélio Pinheiro, a escolha do governador Belivaldo Chagas foi acertada. “Marco Antônio Queiroz é um profissional com a capacidade de gerenciamento e experiência no ramo econômico necessários para o cargo, foi superintendente da Caixa Econômica Federal entre 2015 e 2019 e possui um perfil propício para o cargo, sendo articulador de diversas ações entre o banco e seus parceiros”, comemorou.

Para Pinheiro, Sergipe só tem a ganhar com a participação de Queiroz no processo de governança de Sergipe. “Sem dúvida alguma será de grande contribuição para a retomada do crescimento econômico em Sergipe. Vemos a necessidade que o Estado possui para criar as condições ideais para o reequilíbrio das contas públicas, e torço para que Queiroz, juntamente com o governador Belivaldo Chagas, consigam criar um ambiente propício para o enfrentamento dessa crise”, afirmou o presidente da ACESE. “Desejo sucesso no desempenho de suas funções e coloca-se à disposição para colaborar com a Secretaria de Estado da Fazenda em todos os projetos e ações, ligados a nossa especialidade, que venham a ser desenvolvidos com o intuito de fortalecer a economia e melhorar o ambiente de negócios no Estado de Sergipe”, concluiu.

Sobre o novo secretário

Funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal desde 1989, Marco Antônio Queiroz, É formado em História e Direito pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) e com pós graduação em Direito Civil. Iniciou a carreira gerencial na autarquia em 1998 e atuou como Superintendente Regional da Caixa em Sergipe desde 2015. Queiroz assume a pasta nesta quinta-feira, 06.

Por Marcos Rodrigues Meneses