Presidente da Câmara Municipal de Umbaúba e Prefeito buscam recursos

06/06/19 - 06:28:08

Desde o último dia 04, que o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Umbaúba, Fernando Augusto Prado (Gutto Prado) e o prefeito do município, Humberto Maravilha, estão em Brasília em busca de recursos.

O parlamentar e o gestor foram recebidos pelo deputado Federal Fábio Reis, deputado Fabio Mitidieri e a senadora Maria do Carmo Alves, que ouviram os anseios dos representantes do Povo de Umbaúba e sinalizaram a liberação de recursos.

“Buscamos o deputado Fábio Reis (MDB) e tivemos êxito nas demandas apresentadas. Hoje, Umbaúba ganha com estes recursos, que irá beneficiar toda a população”, destacou Gutto Prado.

Através desta conquista, pavimentação de ruas e vias da cidade, patrulha mecanizada e construção de quadra esportiva serão realizadas. O presidente do Poder legislativo continua em Brasília, onde irá participar do Prêmio Sebrae Nacional, que homenageia o “Prefeito Empreendedor”. A assessora técnica do município, Carmem Nelma, está acompanhado o vereador e prefeito nesse trabalho.

Por Yslla Vanessa, Agência TDantas Comunicação