PRESIDENTE NACIONAL DO PSB E VALADARES FILHO DEFINEM AÇÕES EM SERGIPE

06/06/19 - 08:04:31

O presidente estadual do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Sergipe, Valadares Filho, na condição de membro do diretório nacional do partido, se reuniu durante esta semana com membros da direção nacional do PSB nas cidades de São Paulo e Brasília. As reuniões tiveram como foco debater as prioridades partidárias e a definição do cronograma de ações em Sergipe.

A primeira reunião aconteceu na segunda-feira (3), em São Paulo, com o ex-governador de SP e tesoureiro nacional do PSB, Márcio França. “Tivemos a oportunidade de organizar algumas boas ideias no trabalho que estamos realizando como presidentes estaduais do partido na organização dos diretórios e preparação para as eleições municipais”, destaca Valadares.

Em Brasília, Valadares Filho conversou com o vice-presidente nacional da Fundação João Mangabeira, Alexandre Navarro, sobre a criação de um programa de governo municipalista. “Concretizamos a aprovação de um projeto protocolado pela Fundação João Mangabeira de Sergipe com um calendário de eventos no estado do “Pensar as Cidades”, que tem como objetivo a elaboração de um programa de governo municipalista, dialogando com a sociedade ouvindo entidades com a participação dos movimentos do partido e das comunidades”, explica.

Durante conversa com o secretario nacional do Movimento Popular Socialista, Acilino Ribeiro, Valadares recebeu um projeto de reformulação e fortalecimento dos movimentos populares nos estados. “Combinamos que Acilino fará uma visita a Sergipe acompanhado de outros membros da executiva nacional para efetivar essa nova mobilização dos movimentos populares”, assegura.

Durante audiência nesta quarta-feira (5) o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, enalteceu a liderança de Valadares Filho na forma de conduzir os trabalhos do PSB em Sergipe. “Tenho plena convicção e confiança nos rumos que o partido terá sob o comando de Valadares. Estou muito contente com sua condução em Sergipe, além da determinação e coragem em ter sido candidato ao governo, apesar de não ter sido vitorioso na eleição passada, mas conseguiu chegar ao segundo turno enfrentando a maquina administrativa e grupos poderosos com diversos partidos”, elogia Carlos Siqueira.

De acordo com Valadares Filho, o presidente nacional do PSB já confirmou presença no evento que acontecerá em Sergipe no final de julho para o lançamento do calendário da Fundação João Mangabeira e dos encontros regionais.

Foto assessoria