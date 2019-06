Sergipanos participam do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor

06/06/19 - 13:39:40

Gestores públicos municipais representaram Sergipe na etapa nacional.

Sete gestores públicos municipais representaram Sergipe na etapa nacional do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, cuja solenidade de entrega foi realizada na noite desta quarta-feira, 5, em Brasília. Os prefeitos de Itabaianinha, Campo do Brito, Umbaúba, Nossa Senhora das Dores, Cristinápolis, Amparo de São Francisco e Tobias Barreto foram os escolhidos por terem vencido a etapa estadual da disputa.

O Prêmio busca reconhecer as prefeituras que implantaram projetos com resultados comprovados de estímulo ao surgimento e ao fortalecimento dos pequenos negócios, com base na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, contribuindo de forma efetiva para o desenvolvimento econômico, ambiental e social dos seus municípios.

Na edição deste ano, foram inscritos 1.160 projetos de 23 estados (não participaram Acre, Amazonas, Goiás e Distrito Federal), sendo que 1.130 foram habilitados. Na etapa estadual, foram 160 vencedores, entre eles os sete sergipanos.

A disputa é dividida em oito categorias: políticas públicas para o desenvolvimento dos pequenos negócios; cooperação intermunicipal para o desenvolvimento econômico; compras governamentais de pequenos negócios; pequenos negócios no campo; inovação e sustentabilidade; empreendedorismo nas escolas; desburocratização e implementação da Redesimples; inclusão produtiva e apoio ao microempreendedor individual (MEI).

Para definir os finalistas, uma comissão formada por colaboradores do Sebrae fez uma pré-seleção dos 160 projetos vencedores estaduais. Os 51 projetos com maiores notas foram submetidos à comissão julgadora nacional, formada por parceiros do Sebrae e por especialistas nos pequenos negócios. Todas as avaliações foram realizadas com base em uma matriz de pontuação, com critérios específicos de cada categoria.

Projetos sergipanos

Em Campo do Brito, o projeto finalista teve como foco o estímulo aos produtores rurais. Em Itabaianinha, o destaque foi para a elaboração de projetos de lei que contribuem para desenvolvimento dos pequenos negócios. Já em Umbaúba o reconhecimento veio por conta do projeto de inovação e sustentabilidade promovido junto aos produtores rurais.

Na cidade de Nossa Senhora das Dores o destaque foi para o projeto de compras governamentais, enquanto que em Amparo do São Francisco foram valorizadas as políticas de cooperação intermunicipal para o desenvolvimento econômico.

Em Tobias Barreto, por sua vez, o destaque ficou para as ações de desburocratização e implementação da RedeSimples. Já em Cristinápolis foi valorizado o trabalho de inclusão produtiva e apoio ao MEI.

Vencedores nacionais

Antes do anúncio dos vencedores foi realizada uma homenagem ao ex-presidente Juscelino Kubitschek, que foi também prefeito de Belo Horizonte entre 1941 e 1945. Sua filha Maria Estela Kubitscheck Lopes, e o presidente da Casa de JK, Serafim Jardim, receberam uma placa comemorativa.

Na categoria Políticas Públicas foram registrados cinco vencedores: Chapadão do Sul (MS), Uiraúna (PB), Monte Negro (RO), Ponta Grossa (PR) e Anchieta (ES). Já na categoria Cooperação Intermunicipal o destaque foi para o trabalho promovido pela prefeitura de Novo Hamburgo (RS).

Na categoria Compras Governamentais o grande vencedor foi o município de São José de Ribamar (MT). Barreirinhas (BA) conquistou a categoria ‘Inovação e Sustentabilidade, enquanto Fortaleza venceu a disputa na Desburocratização e Implantação da Redesimples.

A cidade de Carlópolis (PR) foi a campeã na disputa dos Pequenos Negócios no Campo. Volta Redonda (RJ), por sua vez, foi condecorada na categoria Inclusão Produtiva e apoio ao MEI e a cidade de Marituba (PA) foi premiada pela disseminação do empreendedorismo nas escolas.

Por Bruno Leonel

Foto assessoria