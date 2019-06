Shopping Jardins realiza Campanha de Adoção de Animais em Aracaju

06/06/19 - 12:48:51

Evento acontece no próximo sábado (8) na área externa do centro de compras em Aracaju (SE)

Encerrando a programação da Semana do Meio Ambiente, o Shopping Jardins, em parceria com o GBarbosa, promove Campanha de Adoção de Animais no próximo sábado (8). Das 16h às 20h, a Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis (Adasfa) estará na área externa do centro de compras, ao lado do hipermercado, em busca de um novo lar para cerca de 30 animaizinhos.

Para adotar um cão ou gato, o tutor deve ter a partir de 18 anos de idade, apresentar documento de identidade com foto, comprovante de residência e assinar termo de responsabilidade. A presidente da Adasfa, Maria Antônia Teles, explica que todos os pets adultos são castrados, vermifugados e vacinados e os novos tutores dos filhotes ganham a primeira consulta grátis em uma clínica veterinária parceira da instituição.

Durante o evento, a associação também estará recebendo doações de ração e medicamentos. E, durante todo o ano, quem quiser colaborar com a Adasfa pode ir até a loja Inquérito do Shopping Jardins e fazer a doação. Todo material arrecadado é entregue à associação.

Sobre a Adasfa

Fundada em 2002, a associação acolhe cães e gatos abandonados ou que se encontram nas ruas. Hoje, cerca 800 cães e gatos são abrigados na Adasfa. Todos os animais para adoção são vacinados, vermifugados e os adultos, ainda, castrados. Além da possibilidade de adoção de animais, a Adasfa também aceita doações de ração para cães e gatos, arroz para cães, remédios, material de limpeza e hospitalar, além de toalhas e lençóis usados.

Campanha de Adoção de Animais

O quê? Evento solidário para a adoção de cães e gatos acolhidos pela Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis (Adasfa) e doação de ração e medicamentos para a instituição.

Quando? Sábado, 8 de junho, das 16h às 20h.

Onde? Área externa (ao lado do Hipermercado GBarbosa) do Shopping Jardins, localizado na Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Fonte shopping Jardins.

Foto: Victor Caldas