Noite Regada de Muita Alegria no Monteiro Futebol Clube Society Society

06/06/19 - 08:26:51

Em uma Noite Regada de Alegria e Emoção para quem é flamenguista e Corinthiano, o MFC (Monteiro Futebol Clube Society), abriu as portas para receber os clientes e olha quem passou por lá para bater um baba com os amigos, o Cantor Luanzinho Moraes que deu um show de bola, além de ter um Dom com uma voz incrível, manda super bem no Futebol.

Luan antes de ingressar no mundo da música, tinha um sonho de ser jogador de futebol. Além de ser natural de Alagoas, Com 14 anos o adolescente mudou para Sergipe, para investir na carreira e passou pelas bases do Sergipe e Confiança. Mais logo logo ali na frente ingressou no ramo da música. E daí não seguiu em frente no futebol.

Mais para matar a saudade dos campos, ele escolheu a Família MFC para todas as semanas da um show de bola.

Assessoria do MFC: Genisson Cruz